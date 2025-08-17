Sonríe Gallardo: River recuperará dos jugadores fundamentales para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

El segundo semestre comenzó complicado para River en lo que respecta a lesiones. Hubo algunas musculares, pero otras más graves, como fueron los esguinces de rodilla de Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta, además estuvo la rotura de ligamentos de Germán Pezzella, que lo alejará de las canchas entre siete y ocho meses. Con competencia en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, para Marcelo Gallardo es fundamental poder contar con la mayoría de sus jugadores, así puede apelar a la rotación y dosificar el físico de sus futbolistas.

Este domingo, el Millonario recibirá en el Monumental a Godoy Cruz y se estima que Gallardo pondrá un equipo alternativo con la misión de poder contar con todos sus jugadores de cara al partido del próximo jueves ante Libertad en el que los de Núñez se jugarán el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida en Paraguay quedó 0 a 0 y todo se definirá en Buenos Aires. Para dicho encuentro, el Muñeco recuperará a dos jugadores trascendentales.

Salas y Martínez Quarta estarán a disposición

Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta sufrieron esguinces de rodilla hace poco más de tres semanas y todo indica que para el duelo ante Libertad estarán a disposición de Marcelo Gallardo, inclusive el marcador central sería titular y habrá que ver qué sucede con el delantero.

Cabe recordar que Martínez Quarta tiene casi un lugar asegurado ya que su suplente inmediato -Germán Pezzella- se lesionó de gravedad y que Lautaro Rivero no está inscripto para esta instancia del torneo más importante del continente. En Paraguay, la dupla central fue conformada por Sebastián Boselli y Paulo Díaz.

Por otro lado, Maxi Salas tuvo un gran comienzo en River y también podría ser de la partida desde el inicio, sobre todo porque Borja no estuvo a la altura, aunque hay que destacar que quien ya se recuperó y sumó minutos ante el Gumarelo en Asunción fue Driussi, quien podría ir desde el arranque junto a Colidio, aunque también podrían jugar los tres juntos.

¿Cómo podría formar River contra Libertad?

Si bien todavía falta el partido ante Godoy Cruz, en el que River jugaría con un once alternativo, para enfrentar a Libertad, Marcelo Gallardo podría formar con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

