Gallardo dice que River va a volver a ganar, pero ya perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

Stefano Di Carlo mostró una gran muñeca política en su primera semana como presidente de River Plate. Le renovó a Marcelo Gallardo, cumplió con su promesa y no se peleó con su amigo. Ahora, no fueron cuatro años: uno solo y a ganarse la continuidad a futuro en el 2026.

El Muñeco sigue en modo pastor. Dice “voy a volver a ganar”, “vamos a volver a ganar”. ¿Pero cómo? Del 2022 hasta ahora, de 12 campeonatos, ya perdió 11. Gastó 100 palos y no hizo explotar a ningún jugador. A veces, dar un paso al costado no es de cobarde.

Ya todos sabemos que Gallardo tiene la espalda del “Increíble Hulk” y que tiene los huevos más grandes que la estatua, pero, a veces, quizás lo mejor para el club es que uno dé un paso al costado. Si era lo mejor, lo sabremos el año que viene tras los resultados.

Marcelo Gallardo renovó con River. (Foto: Getty)

Sí me pareció muy injusta y muy ingrata la última declaración de Gallardo para con Jorge Brito. Dijo que espera que ahora vuelvan a estar las cuatro patas bien firmes y bien unidas, cuando el ex presidente de River le dio absolutamente todos los gustos y le cumplió todos los caprichos.

Brito le dio todo, desde los 13 palos de Kevin Castaño hasta pelearse con Racing para tener a Maximiliano Salas y pagar más que Verón para tener a Sebastián Driussi. Por eso, me pareció realmente muy injusto.

