Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

Racing quedó con un pie afuera de la Libertadores en la noche uruguaya. Diego Aguirre, DT de Peñarol, festejó el 1 a 0 con alma y vida porque sabe lo que vale un triunfo por la mínima diferencia en una serie tan pareja de la copa.

La Academia no jugó en Montevideo. Solo se dedicó a pelear, sacó a patadas de la cancha a Leo Fernández, fue superado por su rival, y terminó perdiendo bien en el Campeón del Siglo, en un gol en el que Gabriel Arias tuvo mucha responsabilidad por una mala salida.

A Maravilla se lo vio muy solo. Gustavo Costas imaginó un partido lastimando al Carbonero con Solari y Vergara por los costados, pero no le funcionó. No fueron la compañía que necesitaba el goleador. Adrián Martínez extrañó demasiado a su socio, Maxi Salas. Y esto se nota en sus últimos partidos, ya que lleva cinco partidos consecutivos negado con el gol.

El conjunto argentino no pateó al arco en ante el Manya y la noche pudo ser incluso peor cuando el número 9 vio la roja, aunque luego fue anulada. Esto lo hubiese comprometido en Montevideo y lo dejaba out de la revancha.

Racing explotará el Cilindro para dar vuelta la historia. No será sencillo. No creó chances de gol en Uruguay y Peñarol se defenderá con alma y vida. Encima, con el problema de la falta de gol para los de Costas, que también se evidenció en La Bombonera el fin de semana ante un rival muy pobre.

Cómo hace esta Academia para dar vuelta una serie tan complicada sin su corazón, que era Maxi Salas. Encima, si al equipo le toca ser eliminado la semana que viene, Marcos Rojo habrá sido el refuerzo más innecesario de la vida de Racing. El equipo deberá apelar a toda la mística copera del ciclo Costas, y ni siquiera así sabemos si alcanzará para pasar a cuartos de final.

Cuándo se juega la vuelta entre Racing y Peñarol

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 19 de agosto en Avellaneda, en un compromiso que se disputará a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.