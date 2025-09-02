En medio del flojo presente, los 2 jugadores de Racing que pueden irse libres a fin de año

La actualidad de Racing no es para nada buena. Con la derrota frente a Unión, el pasado domingo 31 de agosto, sumó su cuarta caída en fila en condición de local y se transformó en el peor arranque en la historia del club. Pero a ello hay que sumarle que, por campeonatos domésticos, son cinco los partidos en lo que no triunfa, ya que la última vez fue contra Newell’s, el 2 de mayo de este año, por 1-0 tras el gol de Saúl Salcedo en contra.

Ahora, el plantel dirigido por Gustavo Costas tendrá cerca de dos semanas para trabajar y tratar de revertir la situación. El viernes 12 de septiembre deberá recibir a San Lorenzo por la fecha 8 del Torneo Clausura e intentará obtener su primera alegría para luego visitar a Huracán y recibir a Independiente. Pero entre medio afrontará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.

Mientras el presente parece desolador, hay futbolistas que ya están autorizados por el reglamento a negociar con cualquier otra institución para que, en enero de 2026, puedan desembarcar con el pase en su poder. Y son dos intérpretes muy importantes para Costas: tanto a Gabriel Arias como a Facundo Mura se les termina el vínculo el 31 de diciembre de este año.

Si bien desde la representación de ambos jugadores, como así también desde Racing, le informaron a BOLAVIP que están negociando para llegar a un acuerdo, el principal problema radica en lo económico porque la extensión del arquero sería hasta diciembre de 2026 y la del lateral derecho hasta fines de 2027 pero con la opción de prolongarlo hasta 2028.

Por el momento, en Avellaneda se genera una enorme incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir con Arias y Mura, ya que están muy contentos en la institución presidida por Diego Milito, donde acumulan una gran cantidad de minutos en cancha. Pero sus respectivos salarios son el principal problema que traba las operaciones.

Gabriel Arias y Facundo Mura terminan sus contratos en diciembre. (Foto: Prensa Racing)

La situación que vive Bruno Zuculini

Así como los contratos de Gabriel Arias y Facundo Mura finalizarán en diciembre de este año, el que vive una situación similar es Bruno Zuculini. El mediocampista llegó a Racing después de quedar libre en River, en enero de 2024 firmó un contrato hasta fines de 2025, según le comentaron a BOLAVIP desde su representación.

En paralelo, la información que trasciende desde la Academia es que el vínculo tenía una cláusula de renovación automática y se prolongaría hasta el 31 de diciembre de 2026.

