Red Bull sacrifica el 2026 para darle un plus a Max Verstappen en la batalla por el título contra los McLaren

El 3 de agosto, la Fórmula 1 entró al parón de verano europeo. En aquel momento, McLaren era imparable, entre Oscar Piastri y Lando Norris se habían llevado 11 de los 14 Grandes Premios que se habían disputado y aventajaban a Max Verstappen por casi 100 puntos en el campeonato (Piastri 284, Verstappen 187). El penta campeonato de Max parecía imposible, y más aún cuando luego del parón, Piastri volvió a ganar.

Sin embargo, Red Bull hizo un último intento antes de dar por terminada la temporada, fue en el Gran Premio de Italia y el mítico circuito de Monza vio sonreír a Max una vez más. El campeón del mundo ganó en lo que sería el primero de sus tres triunfos en las últimas cuatro carreras -más una sprint- y dio inicio a una racha que le permitió sumar 101 de los 108 disputados, recortando la diferencia con Piastri y Norris a apenas 40 puntos.

Verstappen ya recortó 57 puntos de la ventaja que tenía Piastri en el parón de verano. (Getty)

Cinco Grandes Premios quedan, Verstappen llegó ya a los 306 puntos, y se muestra imparable. Tal vez si el cazador fuera otro, no se hablaría tanto. Pero es Max, el vigente tetracampeón del mundo y un competidor como los que ya no quedan en la Fórmula 1. El mismo que vino de atrás y recortó la diferencia en el campeonato del 2021 para ganarle al imbatible Hamilton y terminar con su reinado en la F1.

Y es imposible no subirse al barco de Verstappen, al punto tal que todo Red Bull se mantiene trabajando en el auto buscando la heroica esta temporada. “Aún tenemos un as bajo la manga“, aseguró Helmut Marko, una de las cabezas de Red Bull en Gran Premio de los Estados Unidos, en lo que fue una declaración de intenciones luego de una nueva victoria dominante de Max Verstappen. En contraposición, Andrea Stella admitió que McLaren no presentará novedades en el auto en lo que queda del 2025: “En lo que respecta a nuevas actualizaciones, esto no sucederá durante el resto de la temporada“, declaró.

Verstappen empujará hasta el final para lograr la heroica y es la narraitva que todos quieren ver. (Getty)

Max recortó 57 puntos en las últimas cuatro carreras; tiene que recortar 40 en las cinco que quedan, los números dan. Y Red Bull hará todo lo posible por conseguirlo, al punto tal de poner en riesgo todo el año que viene, quedándose por detrás en el desarrollo del auto del próximo año y buscando las últimas mejoras posibles para el RB21.

Sacrificar tiempo de desarrollo del auto para el 2026 en pos de darle a Verstappen la mejor oportunidad posible de ser campeón por quinta vez consecutiva, a eso se expone Red Bull. Y no le importa, porque saben el piloto que tienen, y saben que mientras la chance exista, Verstappen lo intentará y pensará en el ahora.

Red Bull tiene algo más guardado para Verstappen de cara al final de la temporada ¿Lo podrán correr los McLaren? (Getty)

¿El auto del próximo año? Ese será un problema para el Verstappen y Red Bull del futuro. Ahora es momento de disfrutar de una de las definiciones más apasionantes de la historia de la Fórmula 1, honrando su aniversario número 75 como la categoría reina del automovilismo mundial.