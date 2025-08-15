"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

Así como pasó en Avellaneda el pasado fin de semana contra Independiente, River nuevamente decepcionó en Paraguay y pasó una noche de terror ante Libertad por la Copa Libertadores. El primer tiempo fue directamente horrible, y esto te deja una sola conclusión: así no es candidato a ganar el certamen, de ninguna manera posible.

Obviamente, esto es fútbol, y la situación puede cambiar en un mes en un hipotético cruce de cuartos de final con Palmeiras -que le metió 4 en Perú a Universitario en la ida-. Quizá en ese entonces, si supera a Libertad en el Monumental, Marcelo Gallardo le encuentre la vuelta y sea otro equipo totalmente distinto.

La realidad, por ahora, indica otra cosa. Si River sigue jugando como estos partidos, olvídense de ganarla porque ni siquiera pasan a ser candidatos en esta Libertadores. Ayer, contra los paraguayos, el Millonario no perdió por San Armani, que metió la mejor atajada en lo que va de la Copa.

Volviendo al análisis global… ¿Qué quieren que les diga? Yo lo veo confundido a Gallardo, pero en este tiempo; sino que directamente desde que volvió a River hace un año. Nacho Fernández entra, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir y siempre juega bien. Lo mismo con Borja, y con un montón de jugadores del plantel.

Y otra cosa: ¿14 palos pagaron a Castaño? ¿10 palos por Galarza y Portillo, que encima sigue sin debutar? Que se yo…

Hoy parece que River y su ilusión no es más que una cuestión de fe. Hace un año que Gallardo va a las conferencias y dice “confíen, que el equipo va a mejorar”, pero sigue sin mejorar, y sin ser un equipo serio. Por mucho menos, a Demichelis le hubiesen dado una patada en el culo.

Ahora, el Muñeco tiene que mejorar mucho, muuuuucho, muchísimo a su equipo para eliminar a Libertad y en un mes enfrentar a Palmeiras. Porque si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de esta Libertadores.

Godoy Cruz, el próximo rival de River

Antes de afrontar el partido de vuelta ante Libertad, el Millonario deberá disputar un nuevo encuentro por el Torneo Clausura. Será el domingo 17 de agosto a las 18.30 ante Godoy Cruz en el Estadio Más Monumental.

