Ganó 3 anillos de la NBA con LeBron James, jugó en Chicago Bulls y sentenció que Michael Jordan será olvidado: "El juego avanza"

Si bien la mesa chica de la historia de la NBA se puede resumir en 3 o 4 nombres como los de LeBron James, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain y Kobe Briant, existen otros jugadores como Dwayne Wade que han escrito su propia historia y que cuentan con un currículum lo suficientemente importante como para marcar un camino en la liga.

El escolta hizo gran parte de su carrera en Miami Heat y se consolidó como un de los mejores de todos los tiempos en su posición. Allí ganó 3 anillos de la NBA formando un tridente letal con LeBron y Chris Bosh. En sus años finales en la liga se dio el gusto de jugar para Chicago Bulls, franquicia de la ciudad en la que él nació, y para Cleveland Cavaliers para reencontrarse con James años más tarde. Finalmente, en 2019, Wade le puso fin a su historia en la NBA nuevamente en Miami.

Entre sus distinciones se encuentran 13 participaciones al All-Star, un trofeo de máximo anotador de la temporada regular en 2009, un premio MVP en las finales de 2006 y consiguió ser el máximo anotador de la historia de Miami Heat. Por ese motivo, el número 3 de la franquicia de Florida fue retirada en su honor, y en 2023 se le inauguró una estatua en el frente del estadio.

Tiempo atrás de aquella conmemoración, pero ya desde el retiro, en 2022 Wade dejó una frase sobre la historia de la NBA que dio que hablar, ya que explícitamente sentenció que en el futuro las próximas generaciones se olvidarán de ni más ni menos que Michael Jordan.

Dialogando en el podcast “The Armchair Expert”, D-Wade señaló: “Yo pensaba que era bueno, pero veo a los jugadores de hoy en día y veo que son mejores que yo. El juego avanza, por lo que continuaremos viendo cosas que nunca antes habíamos visto“.

ver también Dennis Rodman reveló quién es el mejor jugador en la historia de la NBA: "Cambió el juego"

Luego, fue más concreto y habló sobre un posible paso al olvido de MJ: “Ahora va a ser la generación más joven la que va a tener esta conversación y se olvidarán de Jordan como nosotros nos olvidamos de Kareem“. Pese a estas declaraciones, resulta difícil poder olvidar el legado y el juego de Michael Jordan, así como también su influencia en la NBA moderna.

Publicidad

Publicidad

Pese a esta declaración, Wade afirmó que Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA

La leyenda de Miami Heat, pese a haber compartido casi una década con LeBron James, no dejó que el corazón le ganará y reveló que, para él, el GOAT de la NBA es Michael Jordan.

Hace tiempo, D-Wade señaló: “Hubo un momento en que entró Jordan, y esa es la razón por la que jugué baloncesto. Estamos en un pasillo, los escoltas, estamos hablando antes de salir, y Mike entra sigilosamente. Y Mike me dio un poco de amor, y cada vez, no me importa. Estuve con Jordan Brand, tuve algunos momentos, este es Mike”.

ver también Es el MVP más joven de la historia de la NBA, una lesión cambió su carrera y se unirá a un selecto grupo que lidera Michael Jordan

En sintonía, agregó: “Así que Mike entró y me dio amor, luego fue directo al viejo perro, fue directo a Magic, el clip que se volvió viral, y si ves mi cara, ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba en el cielo del baloncesto. Quería ser uno de los mejores en jugar y tuve la oportunidad de ponerme esa chaqueta y estar al lado de mi jugador favorito, el mejor que jamás haya jugado“.

Publicidad

Publicidad

Todos los premios que logró Michael Jordan

6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 6 veces MVP de las finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 5 veces MVP de la temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

(1988, 1991, 1992, 1996, 1998) 14 veces All-Star (no participó en el de la temporada 1985-1986 por lesión)

2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)

Mejor defensor del año (1988)

Rookie del año (1985)

11 veces en el mejor quinteto de la NBA (10 en el primer equipo, 1 en el segundo)

9 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA (todas ellas en el primer equipo)

2 veces campeón del concurso de Mates de la NBA (1987, 1988)

Naismith College Player of the Year (1984)

Premio John R. Wooden (1984)

Trofeo Adolph Rupp (1984)

ACC Men’s Basketball Player of the Year (1983-84)

Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos (Caracas, 1983)

Deportista del año (Sports Illustrated, 1991)

Elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996

Miembro del Basketball Hall of Fame (clase 2009)​

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021

ver también Michael Jordan y Scottie Pippen revelaron por qué Charles Barkley nunca ganó un anillo en la NBA: "No estaba lo suficientemente dedicado"