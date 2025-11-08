Atento Scaloni: Cuti Romero no terminó el partido contra Manchester United y preocupa a la Selección Argentina

Tottenham recibió a Manchester United en uno de los partidos destacados de la Fecha 11 de la Premier League, en la que mañana se enfrentan también Manchester City y Liverpool. En cualquier caso, Spurs y Red Devils empataron 2-2 con dos goles sobre el final, pero lo más relevante para los argentinos fue la salida de Cuti Romero.

El capitán de Tottenham no pudo terminar el partido, y su salida en el minuto 85 resultó preocupante. Cuti se tiró al césped del Tottenham Hotspur Stadium mientras Kevin Danso se preparaba para reemplazarlo. El argentino mostró señales de molestias en su pierna, que de momento se desconoce si son producto de una sobrecarga o algo más grave.

Cabe resaltar que Romero tenía amarilla y su suplente es de buen nivel, por lo que Thomas Frank, entrenador de los Spurs, bien puede haber tenido el recaudo de cambiarlo antes de que el problema físico pase a mayores.

Tweet placeholder

En cualquier caso será un llamado de atención para Lionel Scaloni, y algo que el seleccionador argentino deberá seguir de cerca a días de lo que será el amistoso que Argentina jugará vs. Angola por la Fecha FIFA de noviembre, y para el cual ya perdió varios jugadores importantes.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

