Dibu Martínez rompió el silencio y sorprendió con un posteo tras caerse su pase a Manchester United

El arquero argentino palpitó su convocatoria a la Albiceleste para la fecha FIFA.

Por Marco D'arcangelo

Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.
Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.

En el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, a pesar de que había llegado a un acuerdo en lo contractual, Manchester United decidió desistir la contratación de Dibu Martínez, por lo que el arquero argentino continuará su carrera en Aston Villa de cara a la próxima temporada.

Luego de conocerse esta noticia, el oriundo de Mar del Plata rompió el silencio y apareció en las redes sociales con una historia en su cuenta de Instagram que sorprendió. La misma, no está relacionada a su futuro, sino que lo está con su convocatoria a la Selección Argentina. 

Es que, el arquero subió una historia en el aeropuerto previo a emprender el viaje a Argentina para sumarse a los entrenamientos del equipo comandado por Lionel Scaloni. Con una foto suya, el Dibu acompañó con la bandera de Argentina, el emoji de unas manos haciendo un corazón y un gif de una señora bailando. 

La historia de Dibu Martínez.

La historia de Dibu Martínez.

Martínez se prepara para llegar al predio de Ezeiza en la jornada del martes y sumarse a las prácticas de cara al primer partido por Eliminatorias, contra Venezuela en el Más Monumental. Tanto en este duelo como contra Ecuador, se espera que sea de la partida en el XI. 

Por otro lado, en cuanto a su futuro, el Dibu rechazó un ofrecimiento por parte del Galatasaray de Turquía tras su pase caído al Manchester United, por lo que se quedará en Aston Villa, equipo con el que disputará la fase de liga de la UEFA Europa League y la Premier League.

Unai Emery habló sobre el futuro del Dibu Martínez

Por la tercera fecha de la Premier League, Aston Villa perdió 3 a 0 frente al Crystal Palace en condición de local. Luego del partido, el entrenador Unai Emery habló en conferencia de prensa, en donde le consultaron por la ausencia del Dibu Martínez, quien no fue ni al banco de suplentes.

En ese sentido,  Emery fue tajante y respondió siempre de la misma forma: “Marco Bizot”, mencionando al arquero que fue titular y llegó en esta temporada. Además, cuando insistieron, cortó en seco a la periodista que se encontraba entrevistándolo. “Se acabó el tiempo”, remarcó.

Marco D'arcangelo

