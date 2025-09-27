Es tendencia:
El gol de Enzo Fernández en Chelsea vs. Brighton que lo mete en la pelea por la Bota de Oro de la Premier League

El argentino marcó de cabeza y es el máximo artillero de los Blues en el campeonato.

El gol de Enzo Fernández en Chelsea vs. Brighton que lo mete en la pelea por la Bota de Oro de la Premier League
El gol de Enzo Fernández en Chelsea vs. Brighton que lo mete en la pelea por la Bota de Oro de la Premier League

Enzo Fernández está teniendo un inicio de temporada brillante y sus números lo reflejan. El argentino tardó apenas 23 minutos para marcar el primer gol de Chelsea en el partido, sumando uno más a su cuenta personal en un arranque de la Premier League que lo tiene más cerca del área que nunca.

En esta oportunidad, el ex-River y Benfica abrió el marcador en Stamford Bridge por la vía aérea. Luego de un gran desborde de Reece James, el 8 picó en dirección al arco rival y cabeceó en soledad para convertir el 1-0 para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

Es el tercer gol para Enzo en seis fechas de la Premier League. De esta manera, el argentino escaló a la tercera posición de la tabla de goleadores del certamen, únicamente por detrás de Erling Haaland (6) y Antoine Semenyo (4), dos centrodelanteros naturales que viven del gol.

