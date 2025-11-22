Es tendencia:
El gol sobre la hora de Enzo Fernández para la victoria de Chelsea sobre Burnley en la Premier League

El argentino le dio la victoria a los Blues, que persigue de cerca al Arsenal. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

El gol de Enzo para la victoria de Chelsea sobre Burnley
Chelsea se impuso como visitante en un partido complicado ante Burnley y Enzo Fernández volvió a ser determinante. El mediocampista argentino convirtió el 2 a 0 en Turf Moor, que le permitió a su equipo no sufrir hasta el final para llevarse los tres puntos y seguir persiguiendo de cerca al Arsenal.

El equipo dirigido por Enzo Maresca lo ganaba gracias a un gol de cabeza de Pedro Neto, que le permitió hacer la diferencia en el primer tiempo. Sobre el final, casi sobre el 90′, el campeón del mundo apareció como un centrodelantero para liquidar el trámite.

Tras una gran jugada de entrando al área sobre la derecha, Marc Guiu esperó a Enzo que picó en dirección hacia el arco rival. Al recibir el pase, el argentino solo tuvo que definir con su pierna derecha para estirar la ventaja de Chelsea.

El de este sábado fue la quinta anotación de Enzo Fernández en la temporada 2025/26 en 17 partidos oficiales con la camiseta de Chelsea y la cuarta en 10 juegos de Premier League, en donde también suma una asistencia. El argentino registra una participación de gol cada 266 minutos.

Con este resultado, Chelsea alcanzó los 23 puntos en la liga inglesa y superó -momentáneamente- a Manchester City (22), los de Enzo Maresca esperarán un tropiezo de los de Pep Guardiola y también de Arsenal, que es el único líder con 26 unidades y chocará el domingo ante Tottenham.

DATOS CLAVE

  • Enzo Fernández anotó su quinto gol en la temporada 2025/26 con Chelsea en 17 partidos.
  • El gol de Enzo Fernández fue el 2 a 0 para la victoria de Chelsea ante Burnley en Turf Moor.
  • Chelsea alcanzó 23 puntos en la Premier League, superando momentáneamente al Manchester City (22).
joaquín alis
Joaquín Alis

