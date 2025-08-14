Fue marginado por Pep Guardiola y expuso los motivos por los que Manchester City será campeón de la Premier: “Un buen negocio”￼

Lo conseguido por el Manchester City de Pep Guardiola en estos últimos años es un hito que será difícil de igualar; cuatro Premier League consecutivas, algo que ningún otro equipo había logrado previamente. Liverpool rompió con esa hegemonía y lo hizo contundentemente en la 2024/25. Sin embargo, un histórico del City cree que los ciudadanos volverán a la cima.

A días del inicio de una nueva temporada, el ex arquero del Manchester City, Joe Hart, aseguró que el club de Manchester volverá a levantar el título. Y demostró que, a pesar de no haber terminado de la mejor forma, tras ser relegado por Guardiola en 2015, sigue apoyando al club.

Joe Hart ahora se desempeña como analista deportivo.

“La ventana del City me pareció un buen negocio“, le reconoció Joe Hart a BBC, medio para el cual trabaja como analista. “Fue competitivo, con la intención de hacer daño esta temporada, no sólo de construir para el futuro“, explicó. Y destacó: “Creo que Guardiola volvió a cambiar cómo quiere jugar, por lo que puede volver a generar un giro en el fútbol.”

Para cerrar, Hart señaló: “Será un City diferente, menos predecible y más difícil de enfrentar para el resto de los equipos. Será difícil también prepararse contra ellos, si logran hacer las cosas bien“. Con ello dejó claro que el Manchester City es su candidato para la Premier League 2025/26.

Joe Hart ganó dos Premier League con Manchester City, ambas antes de que llegue Guardiola.

El mercado del Manchester City

Pep Guardiola encarará esta nueva temporada de Premier League con un plantel distinto al de los últimos años. La renovación pasó por salidas de históricos y leyendas del club como Kevin De Bruyne o Kyle Walker -posiblemente también Ederson-, y con llegadas de alto impacto.

Marmoush, Nico González y Khusanov lo hicieron en enero, y hay que sumarle las llegadas de Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, James Trafford y Sverre Nypan para esta campaña. Además, el fichaje estrella de Gianluigi Donnarumma parece estar también al caer.

Será un Manchester City diferente, pensando en el presente y en el futuro, pero para Hart se trata de un equipo lo suficientemente bueno como para volver a la cima del fútbol inglés.

