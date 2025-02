Uno de los resultados más abultados en toda la temporada de la Premier League ha sido el 7-0 que le propinó Nottingham Forest al Brighton este sábado 1 de febrero. Una contundente actuación del equipo de Nuno Espirito Santo, en contra de los dirigidos por Fabian Hürzeler, muy criticado en este último tiempo debido a los malos resultados de su equipo.

El Forest, de enorme campaña al ser tercero con 47 puntos en la Premier League, evidenció todos los males que vienen sufriendo las ‘Gaviotas’. Y ponen a Hürzeler en el centro de las críticas, un cambio rotundo a lo que había sido el inicio de la temporada.

Es que su arranque en la Premier League había sido muy prometedor con triunfos al Manchester United, Tottenham y Newcastle, entre otros equipos. De hecho, en las primeras 13 fechas sumó 23 puntos con 6 victorias, 5 empates y sólo 2 derrotas (ante Liverpool y Chelsea), y se ubicó entre los puestos de clasificación a copas europeas para la próxima temporada.

Sin embargo, llegó el mes de diciembre y la historia del conjunto de Hürzeler fue totalmente diferente. Disputó otros 11 partidos en Premier League y sumó sólo 11 unidades producto de sólo 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Ante el Nottingham Forest pareció ser la gota que rebalsó el vaso.

Las críticas a Fabian Hürzeler con foco en la salida de Valentín Barco, Julio Enciso y los otros sudamericanos

Con la llegada de Fabian Hürzeler, reemplazante del saliente Roberto de Zerbi a final de la temporada 2023-24, Brighton apostó por moverse de forma agresiva en el mercado y contrató varios jugadores. Esto llevó a que muchos otros futbolistas pierdan terreno y deban irse del club.

Publicidad

Publicidad

ver también Facundo Buonanotte, perjudicado desde la llegada de Ruud van Nistelrooy a Leicester y con futuro en duda en la Premier League

El caso más resonante fue el de Valentín Barco, quien había sumado muchos minutos con de Zerbi y hasta fue elogiado por la prensa y por los hinchas. Con Hürzeler llegó a jugar en los amistosos de pretemporada, pero no le garantizaban titularidad ante la llegada del turco Ferdi Kadıoğlu y, sobre todo, con la recuperación del ecuatoriano Pervis Estupiñán. Así, se fue al Sevilla, aunque ahora volvió al club sólo para una nueva cesión con obligación de compra al Estrasburgo.

Barco no llegó a tener oportunidades con Hürzeler en Premier (Getty Images).

Al caso del Colo Barco hay que sumar a otros sudamericanos como Facundo Buonanotte, cedido al Leicester, y Jeremy Sarmiento, prestado al Burnley. En tanto, en el mercado de enero, Julio Enciso también decidió irse cedido debido a la falta de oportunidades con el técnico alemán y recaló en el Ipswich Town.

Publicidad

Publicidad

Todas estas salidas de los sudamericanos fueron reclamadas por hinchas, comunicadores y usuarios en redes sociales debido al 7-0 ante Nottingham Forest. Por ejemplo, Eduardo Burgos, periodista del diario AS, apuntó: “Dar puerta a tanto talento como Buonanotte o Enciso tiene su precio“.

La crítica por la salida de talentos como Buonanotte y Enciso (X @edu17burgos).

Un usuario, por su parte, ironizó con una comparación con el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aunque en tono negativo. “Este tipo no quiso a Barco, Buonanotte, Enciso. Se cree el Pep Guardiola alemán y la esta pasando mal“, tiró. “Hurzeler se deshizo de Buonanotte, Barco, Enciso… Se irá del Brighton no sólo con malos resultados sino también destrozando la plantilla“, opinó otro, especulando con una posible salida del DT.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

“Resultado saca técnico“, “habría que investigar por qué este señor tiene alergia a los latinos“, “el nuevo Ted Lasso de la Premier” son algunos otros comentarios en contra del ex entrenador del St. Pauli de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Fabian Hürzeler tras la derrota 7-0 del Brighton?

En una entrevista con TNT Sports, Hürzeler pidió disculpas a los hinchas por lo mostrado en cancha ante Nottingham Forest. “No es el partido que queríamos mostrar. Estamos muy decepcionados. Solo podemos pedir disculpas a todos los aficionados“, empezó diciendo.

“Cuando pierdes 7-0, creo que todo salió mal, por lo que elegir un jugador en particular o una fase particular del juego no es lo correcto. Al final, ganas como equipo y hoy perdemos como equipo, por lo que tenemos que mantenernos unidos, tenemos que analizarlo y ser honestos el uno con el otro”, dijo.

Más allá del pedido de algunos hinchas, la directiva de Brighton no se plantea la salida de Fabian Hürzeler. No obstante, tendrá dos partidos consecutivos ante uno de los mejores equipos del año, Chelsea, en los próximos días. Primero, el sábado 8 de febrero, jugarán por la FA Cup, y al siguiente viernes 14 de febrero, se medirán por Premier League.

Publicidad

Publicidad

ver también Charly Alcaraz vuelve a la Premier League y Racing se verá beneficiado