In fraganti: la foto de Alejandro Garnacho que generó escándalo en Inglaterra mientras Manchester United y Chelsea negocian su pase

A falta de menos de 20 días para el cierre del mercado de pases del fútbol europeo, el delantero argentino Alejandro Garnacho espera por la resolución de su futuro, ya que tras no ser tenido en cuenta por Ruben Amorim en Manchester United, negocia su traspaso al Chelsea.

En medio de estas negociaciones, en las que el extremo de 21 años alcanzó un acuerdo contractual con el elenco londinense, Garnacho fue tendencia en las redes sociales por una polémica foto que se filtró, en la que aparece con un vapeador, o más conocido como cigarrillo electrónico, en su mano.

El medio británico Daily Mail fue el que publicó esta imagen. En la misma, el argentino se encontraba en un salón de tatuajes y allí poseía un dispositivo Hayati Pro Ultra, que es legal en el Reino Unido. Esta no es la primera vez que el delantero aparece con uno de estos aparatos.

La foto viral de Alejandro Garnacho con un vapedor.

Rápidamente esta noticia se viralizó en las redes sociales, en donde los hinchas de la Selección Argentina y del Manchester United criticaron al futbolista por su accionar, ya que afirmaron que no está centrado en su carrera profesional, pensando en una posible convocatoria al Mundial 2026.

La amenaza de Alejandro Garnacho a Manchester United

Los Blues abrieron negociaciones con Manchester United para juntar a Garnacho con Enzo Fernández, pero el acuerdo por el monto aún no se dio. Los londinenses están lejos de los casi 70 millones de euros que piden sus rivales y el intercambio se enfrió, aunque todavía no se cayó del todo.

Según la información de Fabrizio Romano, palabra autorizada sobre el mercado europeo, Garnacho se plantó ante los dirigentes de Manchester United y amenazó: “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

La situación es incómoda para todos, ya que el nacido en Madrid tiene vínculo por tres años más, es decir, hasta junio de 2028. Mientras tanto, la relación con Amorim está en su peor momento y se ve complicado que pueda revertirlo para volver a tener el protagonismo que tuvo en sus primeras temporadas en el club.

Los números de Alejandro Garnacho

Desde su debut como profesional, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 compromisos oficiales en Manchester United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón en dos ocasiones: Carabao Cup 2022/23 y la FA Cup 2023/24. Con la Selección Argentina jugó 8 partidos formales y conquistó la Copa América 2024.

