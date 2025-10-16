En Inglaterra sentencian el futuro de Dibu Martínez con Aston Villa: “No es ningún secreto”

Una de las grandes novelas del último mercado fue la que tuvo como protagonista a Emiliano Martínez y al Manchester United. El arquero argentino tenía la intención de dar el salto a otro club que no fuera Aston Villa mientras seguía en la élite del fútbol europeo de cara al Mundial 2026. Los Red Devils, por su parte, necesitaban un arquero confiable tras una temporada plagada de errores de André Onana y Altay Bayindir.

Esa negociación finalmente no llegó a buen puerto, ya que el United no estuvo dispuesto a pagar lo que pedía Aston Villa y optó por Senne Lammens, un arquero sin probada experiencia en Europa pero joven y con gran potencial. En cualquier caso, Dibu terminó quedándose en Birmingham, aunque desde Inglaterra entienden que no será por mucho tiempo más.

En Inglaterra creen que Dibu Martínez está jugando su última temporada en Aston Villa. (Getty)

Tom Collomosse, periodista especializado en la actualidad del Aston Villa para el Daily Mail, se refirió recientemente al futuro de Dibu Martínez en el club inglés y dejó claro que espera que la 2025/26 sea su última temporada allí: “No es ningún secreto que quiere un nuevo desafío y que ha pasado mucho del último verano esperando irse”, explicó el periodista.

“Idealmente, su idea era unirse al Atlético de Madrid o al Manchester United. Mientras que su interés de irse a la Saudi Pro League era bastante bajo”, continuó Collomosse en su columna, y añadió: “Ahora bien, ya tiene una medalla de campeón del mundo y si vuelve a rendir a un nivel alto en el próximo verano, es fácil imaginar que se pueda ir a un club de Champions o finalmente abrirle la puerta a Arabia Saudita.“

“En cualquier caso, estamos en la fase final, es una cuestión de cuanto tiempo queda. Yo espero que esta sea la última temporada de Emi Martínez en el Villa, no es secreto que quiere un nuevo desafío”, completó.

Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.