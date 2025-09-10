Mientras Haaland metió cinco goles con Noruega, Guardiola perdió una figura clave para el Derbi de Manchester

Noruega se despachó con una goleada histórica por 11 a 1 vs. Moldavia por las Eliminatorias UEFA y está en una posición inmejorable para clasificar al Mundial 2026. Erling Haaland convirtió cinco goles en el partido y mostró estar en una estado de forma inmejorable justo para el Derbi de Manchester, que se disputará este fin de semana entre Manchester City y Manchester United.

Sin embargo, no todas las noticias son buenas para Pep Guardiola de cara al partido del próximo domingo en el Etihad Stadium, y es que necesitará más que nunca de Haaland, ya que su otra gran carta ofensiva, Omar Marmoush, se lesionó de gravedad y no estará disponible para enfrentar a los Red Devils.

El egipcio apenas estuvo en cancha tres minutos en el partido entre su nación y Burkina Faso en las Eliminatorias Africanas al Mundial 2026, antes de sufrir una patada que lo dejó con inmenso dolor en su rodilla derecha. El jugador del Manchester City se retiró inmediatamente del partido, que terminó 0 a 0 y, en su regreso a Inglaterra, se lo vio caminando con la ayuda de muletas.

Marmoush, con muletas en su regreso a Manchester para hacerse estudios.

Omar Marmoush, que llegó al City en enero a cambio de 75 millones de euros, había sido titular en los últimos dos partidos del conjunto inglés en la Premier League, registrando una asistencia en la derrota ante Brighton. Y, en la Fecha FIFA, venía de convertir uno de los dos goles de Egipto en el triunfo vs. Etiopía, mostrando que se encontraba en un muy buen nivel de cara al Derbi.

El futbolista tendrá que someterse a estudios en Manchester antes de conocer la extensión de su lesión, pero todo indica que será baja para Guardiola no sólo para el partido contra Manchester United, sino por al menos unas largas semanas, cuanto menos.

El difícil presente del Manchester City con las lesiones

Por si sumar dos derrotas en los primeros tres partidos de la Premier League no fuera suficiente, Pep Guardiola está teniendo que lidiar con una plaga de lesiones en el inicio de temporada. En lo que va de la campaña 2025/26, Rodri, Rayan Cherki, Rico Lewis, Phil Foden, Nico O’Reilly, Khusanov, Kovacic, Rayan Ait-Nouri y Josko Gvardiol, todos han acusado lesiones de diferentes tipos y gravedad.

Manchester City sufre con las lesiones en el inicio de esta nueva temporada. (Getty)

Si bien algunos de ellos ya se han recuperados, ahora Marmoush se suma a la lista y le impide a Guardiola repetir XI con regularidad, algo que no ayuda en este presente tan complicado desde lo futbolístico para el Manchester City.