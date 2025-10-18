Se supo: el futbolista inglés que provocó la caída del pase de Dibu Martínez al Manchester United

El mercado de pases en el fútbol europeo se cerró oficialmente a fines de agosto, y uno de los traspasos de los que más se habló en estos meses no llegó a concretarse. La salida de Emiliano ‘Dibu’ Martínez del Aston Villa, con rumbo a Manchester United, no se materializó a pesar del interés de los dos clubes y del arquero argentino por llevar a cabo esta negociación.

En las horas finales de la ventana de transferencias, quien reveló detalles inéditos de cómo se estaba manejando la negociación fue Fabrizio Romano. El especialista en el mercado dio a conocer que uno de los principales responsables de que el traspaso no se llevara a cabo fue Jadon Sancho.

El extremo inglés de 25 años regresó al United tras su cesión en Chelsea, y tiene contrato por una temporada más con los Red Devils, que tenían la intención de usarlo como moneda de cambio por Dibu Martínez en un intercambio de jugadores. Sin embargo, Sancho sólo aceptó ir al conjunto de Birmingham a préstamo, y no con una transferencia completa, lo que frustró el pase de Dibu.

“Con el United, el acuerdo estaba hasta la mañana del lunes. Pero lo que querían hacer en Manchester United era un intercambio, permanente, entre Emiliano Martínez y Jadon Sancho“, reportó Fabrizio Romano en diálogo con talkSPORT Radio. “No querían involucrar nada de dinero en la transacción, con una valuación de alrededor de 25 millones para ambos jugadores. Pero escuché que eso será imposible, porque Sancho se irá a préstamo. Sancho no acepta un traspaso permanente“, detalló.

Dibu Martínez quiere salir de Aston Villa

Tom Collomosse, periodista especializado en la actualidad del Aston Villa para el Daily Mail, se refirió recientemente al futuro de Dibu Martínez en el club inglés y dejó claro que espera que la 2025/26 sea su última temporada allí: “No es ningún secreto que quiere un nuevo desafío y que ha pasado mucho del último verano esperando irse”, explicó el periodista.

“Idealmente, su idea era unirse al Atlético de Madrid o al Manchester United. Mientras que su interés de irse a la Saudi Pro League era bastante bajo”, continuó Collomosse en su columna, y añadió: “Ahora bien, ya tiene una medalla de campeón del mundo y si vuelve a rendir a un nivel alto en el próximo verano, es fácil imaginar que se pueda ir a un club de Champions o finalmente abrirle la puerta a Arabia Saudita.“

“En cualquier caso, estamos en la fase final, es una cuestión de cuanto tiempo queda. Yo espero que esta sea la última temporada de Emi Martínez en el Villa, no es secreto que quiere un nuevo desafío”, completó.

Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.