Tottenham ofreció 70 millones para robarle un fichaje casi cerrado al Chelsea de Enzo Fernández

El cierre del mercado de pases será el próximo lunes, 1 de septiembre, hasta esa fecha los equipos europeos pueden continuar realizando transferencias para mejorar su plantillas. Un equipo que se movió muchísimo en este mercado -como de costumbre- es el Chelsea, pero podría perder uno de sus refuerzos clave en la recta final y ante un rival más que directo: el Tottenham.

Hace semanas que el equipo de Enzo Fernández está trabajando en fichar a Xavi Simons; de hecho, periodistas especializados en el mercado aseguran que los Blues ya tienen acordados términos personales con el futbolista neerlandés. Sin embargo, los Spurs aparecieron con una oferta de 70 millones de euros directamente al RB Leipzig.

Xavi Simons, el fichaje que Tottenham busca robarle a Chelsea. (Getty)

Y mientras Chelsea no ha hecho una oferta formal, el club alemán le dio luz verde a Simons para viajar a Londres, ya que están dispuestos a aceptar la propuesta de Tottenham. En cualquier caso, ambos clubes están situados en la capital inglesa, por lo que el futuro de Simons no se moverá de dicha ciudad.

Simons es la opción de Tottenham tras quedarse sin ningún mediapunta en el plantel: la partida de Heung-Min Son, la lesión de ligamentos cruzados que sufrió James Maddison y los fichajes frustrados de Morgan Gibbs-White (se quedó en Nottingham Forest), Eberechi Eze (se fue al Arsenal) y Nico Paz (se queda en Como), tienen a los Spurs sin un especialista en el puesto.

En Inglaterra aseguran que Xavi Simons prefiere al Chelsea

Tottenham busca desesperadamente un futbolista para ocupar esa posición, en la que Pape Matar Sarr ha jugado con éxito en los primeros dos partidos de la temporada. Pero claro, con todo lo mencionado anteriormente, los Spurs apenas tienen un jugador para ocupar una posición clave para Thomas Frank en una larga y desgastante temporada por delante.

Son ya no está en Tottenham y Maddison estará fuera toda la temporada. Los Spurs necesitan rellenar el puesto. (Getty)

Xavi Simons tendría minutos asegurados en los Spurs, aún más que en Chelsea, pero de acuerdo al Daily Mail, el neerlandés seguiría prefiriendo vestir la camiseta de los Blues, antes que la de los Lillywhites. En cualquier caso, restan apenas un par de días en el mercado, lo cual significa que de un momento a otro, todo se definirá.