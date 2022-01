En el mundo del Millonario están muy ilusionados con el plantel que se conformó a lo largo de estos últimos días. Si bien restan varios días para que finalice el mercado de pases, saben que a Gallardo le falta el arribo de Juanfer Quintero, además de que desea contar con un lateral derecho.

Mientras espera una resolución por la situación contractual de Fabrizio Angileri y de Benjamín Rollheiser, en River ya quieren que se produzca el retorno del siglo, ya que una estrella surgida de las inferiores riverplatenses manifestó su deseo.

Gallardo lo relegó y ahora lo quiere el Cruzeiro

River está negociando la salida de un futbolista al que Gallardo no tendrá en cuenta y ahora puede ser un gran refuerzo para los brasileños.

A lo largo de las últimas horas, el entrenador Paulo Pezzolano se comunicó directamente con Carlos Auzqui para expresarle su deseo de tenerlo en Cruzeiro, que se encuentra en la Serie B de Brasil.

El Muñeco ilusionó a todo River por la gran pretemporada del plantel

Gallardo está muy conforme con la preparación de sus futbolistas y un periodista partidario de River dejó en claro que es motivo de ilusión la perspectiva del entrenador.

Javier Gil Navarro, presente en Neuquén con la cobertura de la pretemporada para ESPN, afirmó que para Gallardo, este entrenamiento previo a la temporada está dentro del top 5 de su estadía en River.

Lo justificó porque dan como buena elección la ciudad neuquina para haber realizado los primeros trabajos, sobre todo por la diferencia climática que hubo con Buenos Aires.

¿Qué pasó con Juanfer Quintero y su rodilla?

El colombiano sufrió un duro golpe con su selección y, a raíz del resultado de los estudios médicos, el panorama cambió en medio de su regreso al Millonario.

Quintero sufrió un esguince en el colateral mediano de su rodilla y se le recomendó llevar a cabo al menos una semana de cuidados para volver a la actividad deportiva. El golpe que sufrió contra Honduras también lo pone en duda para participar con Colombia en las Eliminatorias.

¿River mete un tapado en el mercado de pases?

El delantero que se postuló para llegar al Millonario tras su gran temporada en la MLS publicó un curioso tweet sobre su futuro que despertó la ansiedad de los fanáticos que quieren verlo con la banda roja puesta.

Con un misterioso tweet publicado en su cuenta personal, Valentín Castellanos dio entender que en las próximas horas anunciará su incorporación al equipo que lo podrá disfrutar durante el 2022, ya que en la publicación se pueden observar unos ojos bien abiertos y un reloj de arena que se consume cada vez un poco más.

Erik Lamela quiere regresar a River

Mientras esperan por Juanfer Quintero, los hinchas se ilusionaron con el posible regreso de un hijo pródigo de la casa. ¿Será bajo la conducción de Gallardo?

Tras ganar el Premio Puskás, Coco se refirió a su posible retorno: "Más adelante, dadas las circunstancias veremos como estamos y veremos si el club también me necesita, que la verdad hoy en día River está en un momento increíble", indicó en TyC Sports. Y añadió: "No me gusta ilusionar a la gente, hoy en día tengo contrato, que apenas lo acabo de firmar, pero bueno...". ¿Volverá?