Gallardo no se mostró conforme tras la clasificación de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo: “Tenemos que mejorar”

Este jueves por la noche, River se enfrentó a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina y, tras empatar sin goles en el tiempo regular, se llevó el triunfo en los penales. Gracias a un notable Franco Armani que contuvo dos remates en la definición, el Millonario pudo avanzar a la siguiente instancia y ya piensa en Racing, su próximo rival en esta competición.

En ese contexto de felicidad tras conseguir la clasificación a los cuartos de final, Marcelo Gallardo asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino al término de cada compromiso. Fue ahí donde, a pesar del triunfo de sus dirigidos, fue contundente con el puntaje que le puso al nivel de los jugadores en este último tramo de la temporada.

Sin titubear, el Muñeco fue tajante y manifestó: “Si tengo que darle un puntaje al equipo, estamos 5 puntos. Luego, extendió su idea al respecto y añadió: “En una barrera entre aprobado y desaprobados, estamos en una línea media. Tenemos mucho margen para crecer, tenemos que ir mejorando. Ahora nos alcanza con no perder, pero tenemos que mejorar para ganar“.

En esa misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso un poco más y destacó: “Me voy con el deseo de que el equipo siga mejorando, hay que ser realistas con nosotros mismos“. De esta clara manera, dejó en claro que la victoria desde los doce pasos no lo dejó del todo contento debido al desempeño de los futbolistas sobre el campo de juego.

Más declaraciones de Marcelo Gallardo

El entrenador también se refirió a esta nueva racha que empieza a acumular el conjunto de Núñez, donde ya lleva dos triunfos consecutivos a través de la definición de los penales. Ante eso, el DT no dudó y declaró: “No perder es bueno y ganar cuando los partidos son ajustados y el fútbol no fluye, también es bueno para seguir creciendo desde la victoria”.

En cuanto a Franco Armani y su excepcional nivel en la tanda frente a Unión y también ante Libertad de Paraguay, el Muñeco confesó: “Era una faceta que a Franco se lo adjudicaba como negativa, algo muy injusto”. Además, en la rueda de prensa se tomó unos segundos para elogiarlo y allí sumó: “Está en la mesa de los grandes arqueros de la historia de River”.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar el tema, el director técnico también reveló: “Es una experiencia nueva que estamos atravesando. Creo que esta energía de haber cambiado esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo, es buena. Hay que saber sufrir y saber ganar. Bienvenida sea, porque cuando no se puede ganar en los mano a mano, hay que estar presentes”.

Tweet placeholder

Para culminar la conferencia de prensa, Marcelo fue contundente de cara a la serie con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Vamos a estar mejor para ese partido. Hasta la preparación mental tiene que elevarse“, soltó en primer lugar. Y para ponerle más pimienta al duelo, deslizó: “Soy optimista porque ellos tampoco quieren jugar contra nosotros”.

Publicidad

Publicidad

ver también La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales: “No me doy por vencido”