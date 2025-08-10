Siempre que se lesiona un futbolista es inoportuno para un entrenador. En el caso de River, le enfermería está repleta y Marcelo Gallardo lo sufre. Antes del duelo contra Independiente del pasado sábado -que terminó 0 a 0 en Avellaneda- el Muñeco no podía contar con Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Maxi Meza, Maxi Salas y tampoco con Juan Carlos Portillo, quien recibió el alta médica, pero necesita una puesta a punto física. A la lista se sumó Paulo Díaz por una molestia y, en pleno partido, el que se lesionó y no pinta nada bien es Germán Pezzella, quien se realizará estudios.

Lo de Paulo Díaz sorprendió a todo el mundo River, ya que se lo daba como titular, pero una inflamación en su rodilla lo dejó afuera del banco de suplentes. Gallardo no iba a arriesgarlo sabiendo que el próximo jueves será el duelo ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Una vez finalizado el duelo ante el Rojo, el Muñeco se refirió en conferencia de prensa al estado del chileno y dejó en duda su presencia en Paraguay: “Paulo estuvo con una inflamación en la rodilla y veremos si en estos días puede estar bien”.

¿Qué defensa podría armar Gallardo para enfrentar a Libertad?

Sin dudas, ni en el peor de los escenarios, Marcelo Gallardo se iba a imaginar que no iba a poder contar con sus marcadores centrales titulares, ni tampoco con la primera alternativa de cambio. Si Paulo Díaz está bien será titular, sino en su lugar jugará Sebastián Boselli, quien fue inscripto de cara a los octavos de final, no así Lautaro Rivero.

Paulo Díaz, el defensor más regular de River de los últimos tiempos. (Foto: Getty).

Lo que es prácticamente un hecho es que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán titulares. Es probable que Paulo Díaz ya esté mejor de su rodilla para el jueves y también sea titular. En la zaga lo acompañará Sebastián Boselli, quien el pasado sábado sumó sus primeros minutos con la casaca de River desde su regreso desde Estudiantes de La Plata. Cabe recordar que Lautaro Rivero no podrá ser de la partida ya que no fue inscripto para esta instancia.

Gallardo habló de los lesionados y elogió a Rivero

El Muñeco hizo un breve análisis de los lesionados tras el empate ante Independiente: “Son varios los lesionados, tuvimos una muy mala racha que hoy continuó con Germán. No solo en la zona central, también Salas, Driussi y otros que están en proceso de recuperación”. Además, habló muy bien de Lautaro Rivero, quien tuvo su estreno oficial con la casaca del Millonario: “A Rivero se lo vio bien, fue un clásico, un partido muy exigente. Tiene muchas posibilidades de mejora y esperemos que siga mejorando como jugador con nosotros”.

