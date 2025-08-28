Gonzalo Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: “Se hace difícil”

River superó a Unión por penales, donde Gonzalo Montiel anotó el último de la tanda para que el plantel comandado por Marcelo Gallardo se clasificara a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ahora deberá enfrentar a Racing.

Si bien el partido contra la Academia todavía no tiene día ni horario confirmado, como así tampoco su respectiva sede, en el Millonario están notando que no son tan efectivos como en los primeros partidos del semestre. Y con vistas a lo que será el cruce contra Palmeiras por la Copa Libertadores, como lo que ocurrirá contra los de Gustavo Costas, se preocupan.

Luego de lo que fue el partido en Mendoza, Montiel dialogó con TyC Sports y se refirió a la poca efectividad goleadora que tuvieron en los últimos encuentros, donde generan muchas situaciones de peligro pero no logran concretarlas. “En el segundo tiempo fuimos a buscar el partido, intentamos seguir creciendo omo quipo. No se nos pudo dar en los 90, pero clasificamos por penales gracias a Franco (Armani)”, resaltó.

En cuanto a la cuota goleadora, Cachete fue tajante: “Nos está faltando concretar porque llegamos a instancias finales y no estamos convirtiendo. Se hace un poco difícil. Tenemos que seguir creciendo, ir poco a poco. Esta es la idea”. Si bien el Millonario convirtió 16 goles en los 10 partidos que jugó en este semestre, en los últimos tres encuentros anotó dos tantos y recibió dos.

Gonzalo Montiel, jugador de River.

El cuadro de la Copa Argentina

Tigre vs. Independiente Rivadavia

Racing vs. River

Newell’s vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

