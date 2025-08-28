Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Gonzalo Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: “Se hace difícil”

El lateral derecho, que convirtió el gol de la clasificación, explicó por qué les está costando mucho la efectividad.

Por Julián Mazzara

Gonzalo Montiel, futbolista de River.
© Prensa RiverGonzalo Montiel, futbolista de River.

River superó a Unión por penales, donde Gonzalo Montiel anotó el último de la tanda para que el plantel comandado por Marcelo Gallardo se clasificara a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ahora deberá enfrentar a Racing.

Si bien el partido contra la Academia todavía no tiene día ni horario confirmado, como así tampoco su respectiva sede, en el Millonario están notando que no son tan efectivos como en los primeros partidos del semestre. Y con vistas a lo que será el cruce contra Palmeiras por la Copa Libertadores, como lo que ocurrirá contra los de Gustavo Costas, se preocupan.

Luego de lo que fue el partido en Mendoza, Montiel dialogó con TyC Sports y se refirió a la poca efectividad goleadora que tuvieron en los últimos encuentros, donde generan muchas situaciones de peligro pero no logran concretarlas. “En el segundo tiempo fuimos a buscar el partido, intentamos seguir creciendo omo quipo. No se nos pudo dar en los 90, pero clasificamos por penales gracias a Franco (Armani)”, resaltó.

En cuanto a la cuota goleadora, Cachete fue tajante: “Nos está faltando concretar porque llegamos a instancias finales y no estamos convirtiendo. Se hace un poco difícil. Tenemos que seguir creciendo, ir poco a poco. Esta es la idea”. Si bien el Millonario convirtió 16 goles en los 10 partidos que jugó en este semestre, en los últimos tres encuentros anotó dos tantos y recibió dos.

Gonzalo Montiel, jugador de River.

Gonzalo Montiel, jugador de River.

El cuadro de la Copa Argentina

  • Tigre vs. Independiente Rivadavia
  • Racing vs. River
  • Newell’s vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
Publicidad
La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales: “No me doy por vencido”

ver también

La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales: “No me doy por vencido”

Jugador x Jugador de River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina 2025

ver también

Jugador x Jugador de River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina 2025

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Gallardo no se mostró conforme tras el triunfo de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo
River Plate

Gallardo no se mostró conforme tras el triunfo de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo

La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales
River Plate

La emoción de Franco Armani tras volver a ser la figura de River en los penales

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de River a cuartos de final
Copa Argentina

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de River a cuartos de final

Jugador x Jugador de River vs. Unión
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. Unión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo