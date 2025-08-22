Tras la clasificación de River en la Copa Libertadores, los 3 jugadores que Gallardo tiene en duda para visitar a Lanús

River logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, ahora le tocará enfrentarse a Palmeiras, y si bien el cruce ante los brasileños será importante, a los dirigidos por Marcelo Gallardo se le viene una seguidilla de tres partidos en siete días.

El lunes 25 de agosto deberá visitar a Lanús, el jueves 28 le tocará cruzarse en Mendoza contra Unión por la Copa Argentina y el domingo 31 del mismo mes será local ante San Martín de San Juan. Y con vistas a lo que será el duelo frente al Granate, a Gallardo se le encendieron las alarmas.

Paulo Díaz, Sebastián Driussi y Gonzalo Martínez se encuentran bajo la lupa por cuestiones físicas, ya que tanto el chileno como el delantero con pasado en Zenit sufrieron un traumatismo en el tobillo. Por lo tanto, sus respectivas presencias están en duda y no se sabe si jugarán contra el Granate.

Algo similar ocurre con el Pity Martínez, quien en la entrada en calor para el duelo contra el Gumarelo sufrió una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, lesión que obligó a Gallardo a relegarlo del banco de suplentes. En medio de todo esto, Juanfer Quintero fue reemplazado por un golpe en una de sus piernas que le generó una “paralítica”.

En los entrenamientos venideros, el entrenador del plantel riverplatense analizará quiénes estarán disponibles para ir hasta el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y definirá la formación con la que enfrentarán a los comandados por Mauricio Pellegrino, que vienen de eliminar a Central Córdoba, por penales, en la Copa Sudamericana.

Sebastián Driussi podría ausentarse frente a Lanús.

Gallardo contó cuál fue el principal error de River ante Libertd

En conferencia de prensa, el Muñeco afirmó: “La noche era oscura para nosotros, estoy contento de haber pasado. No venía bien sobre todo en el segundo tiempo y voy a disfrutar porque a veces la cosa viene malparida y hoy la moneda cayó para este lado, no está mal que pase. Quisimos jugar de igual a igual con uno menos y nos desequilibramos, hay que saber controlar la espuma, eso lo hablaremos con los jugadores. Ahora que se recuperen de este partido”.

Un crudo análisis del partido de River

“No son excusas, pero la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta, que jugó todo el partido… todo contribuyó al no haber podido llegar del todo bien y esto es Copa Libertadores. Jugamos bien la primera media hora y el gol nos desequilibró, no marcamos bien y justo nos viene a hacer el gol Rojas, parecía que nada iba a salir bien esta noche”, analizó Gallardo.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Además, agregó: “El análisis futbolístico queda en segundo plano porque había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística, a veces toca sufrir y si había una noche para sufrir era esta”.