Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con regresos y dudas por resolver, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Talleres por el Torneo Clausura

Tras la dura derrota con Sarmiento, el Millonario buscará revertir su imagen en Córdoba.

Por Bruno Carbajo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

En medio de una de las crisis futbolísticas más profundas de su ciclo, Marcelo Gallardo prepara el equipo de River para una parada fundamental. El millonario visitará a Talleres, este sábado desde las 22.15, en el Mario Alberto Kempes, con la obligación de conseguir un resultado que traiga calma después de seis derrotas en los últimos siete partidos. Para ello, el entrenador planea múltiples cambios en la formación titular, gracias al regreso de varias piezas clave.

A diferencia del equipo que cayó ante Sarmiento, plagado de bajas debido a la fecha FIFA, el Muñeco recupera a seis futbolistas que estuvieron con sus respectivas selecciones: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. Además, también estará disponible Juan Portillo, que cumplió su fecha de suspensión.

Con estos regresos, el probable equipo de River empieza a tomar forma, aunque el entrenador mantiene una interrogante importante.

Las dudas de Gallardo

En la defensa, la línea de cuatro parece prácticamente definida con Montiel, Lucas Martínez Quarta y Rivero, mientras que Marcos Acuña se convirtió en una baja de último momento debido a una molestia en la rodilla que no le permitió sumar minutos con la Selección Argentina. Su lugar será ocupado nuevamente por Milton Casco.

En el mediocampo todo se presentaría bajo control. La vuelta de Portillo es un hecho debido a que Enzo Pérez aún no está pleno físicamente. A sus costados, estará acompañado por Giuliano Galoppo y el colombiano Castaño, mientras que Quintero hará las veces de enganche.

Finalmente, en la delantera está la segunda incógnita. Con Maximiliano Salas como titular indiscutido, Gallardo debe definir quién será su acompañante. La pulseada está entre Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes no atraviesan su mejor momento a nivel futbolístico.

Publicidad

La probable formación de River vs. Talleres

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Exequiel Palacios respaldó a Gallardo en medio de la crisis de River: “La situación va a cambiar”

ver también

Exequiel Palacios respaldó a Gallardo en medio de la crisis de River: “La situación va a cambiar”

La fuerte sanción de AFA al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a horas de la visita de River a Talleres

ver también

La fuerte sanción de AFA al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a horas de la visita de River a Talleres

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Pronósticos Talleres vs River Plate: el Millonario busca recuperarse en el Torneo Clausura 2025
Apuestas

Pronósticos Talleres vs River Plate: el Millonario busca recuperarse en el Torneo Clausura 2025

Kyrgios recordó el dopaje de Sinner y lo destrozó con tres palabras
Tenis

Kyrgios recordó el dopaje de Sinner y lo destrozó con tres palabras

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil
Fútbol Internacional

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

Tras ser comprado por Al-Qadisiyah en 60 millones, Manchester United va por Mateo Retegui
Fútbol Internacional

Tras ser comprado por Al-Qadisiyah en 60 millones, Manchester United va por Mateo Retegui

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo