Con regresos y dudas por resolver, la posible formación de River que piensa Gallardo vs. Talleres por el Torneo Clausura

En medio de una de las crisis futbolísticas más profundas de su ciclo, Marcelo Gallardo prepara el equipo de River para una parada fundamental. El millonario visitará a Talleres, este sábado desde las 22.15, en el Mario Alberto Kempes, con la obligación de conseguir un resultado que traiga calma después de seis derrotas en los últimos siete partidos. Para ello, el entrenador planea múltiples cambios en la formación titular, gracias al regreso de varias piezas clave.

A diferencia del equipo que cayó ante Sarmiento, plagado de bajas debido a la fecha FIFA, el Muñeco recupera a seis futbolistas que estuvieron con sus respectivas selecciones: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. Además, también estará disponible Juan Portillo, que cumplió su fecha de suspensión.

Con estos regresos, el probable equipo de River empieza a tomar forma, aunque el entrenador mantiene una interrogante importante.

Las dudas de Gallardo

En la defensa, la línea de cuatro parece prácticamente definida con Montiel, Lucas Martínez Quarta y Rivero, mientras que Marcos Acuña se convirtió en una baja de último momento debido a una molestia en la rodilla que no le permitió sumar minutos con la Selección Argentina. Su lugar será ocupado nuevamente por Milton Casco.

En el mediocampo todo se presentaría bajo control. La vuelta de Portillo es un hecho debido a que Enzo Pérez aún no está pleno físicamente. A sus costados, estará acompañado por Giuliano Galoppo y el colombiano Castaño, mientras que Quintero hará las veces de enganche.

Finalmente, en la delantera está la segunda incógnita. Con Maximiliano Salas como titular indiscutido, Gallardo debe definir quién será su acompañante. La pulseada está entre Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes no atraviesan su mejor momento a nivel futbolístico.

La probable formación de River vs. Talleres

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

