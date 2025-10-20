Arde la lucha por el descenso: qué necesitan Newell’s, Talleres y Gimnasia para no perder la categoría

A falta de tres fechas para el cierre de la fase de grupos, el Torneo Clausura ingresó en su recta final. Y si bien la batalla por el ingreso a las copas internacionales se presenta atractiva, aquella que se encuentra al rojo vivo ocurre en el fondo de la tabla. Allí, con calculadora en mano, once equipos luchan por no descender, incluyendo a nombres de peso como Newell’s, Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata.

Vale recordar que a final de temporada serán dos los equipos que pierdan la categoría: el último de la tabla acumulada y el colista de los promedios. Hoy, Aldosivi es quien ocupa sendas posiciones, por los que arrastra a San Martín de San Juan, penúltimo en la anual.

La batalla en la tabla anual

En esta vía es donde se libera la batalla más numerosa. La tabla acumulada es aquella que obliga a varios a mirar de reojo, desde el último hasta el 20°. La situación más crítica es la de Aldosivi (24 puntos), el único equipo que no depende de sí mismo para salvarse. Apenas un escalón por encima se encuentra San Martín de San Juan (26), que no tiene margen de error: está obligado a sumar los 9 puntos que quedan en juego. En una situación similar están Godoy Cruz (27) y Talleres (27), que necesitan cosechar al menos 7 unidades de las 9 posibles.

Con un poco más de aire aparece un segundo grupo. Gimnasia (29) necesita sumar 5 puntos para asegurar su permanencia. Por su parte, Newell’s (30) y Sarmiento (30) se salvarán si logran cosechar 4 porotos. Más arriba se encuentra otro pelotón, que está a un paso de poder relajarse por completo: Banfield, Atlético Tucumán y Unión conforman un trío con 31 unidades y se salvará con solo ganar un partido más. El más aliviado de todos es Instituto (33), al que le alcanzará con sumar un empate.

Los promedios, una lucha entre tres

El panorama en los promedios tampoco es ajeno para algunos. Allí, la pelea se reduce a tres protagonistas: Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento, quien no depende de sí mismo porque divide por más temporadas que sus otros dos competidores, que ascendieron el año anterior. Aquí, San Juan tiene que sumar mínimo 6 unidades y el equipo de Mar del Plata debe ganar 7 de 9.

Así está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 19 Platense 34 28 24:28 -4 8 10 10 20 Instituto 33 28 23:31 -8 8 9 11 21 Unión 31 28 27:30 -3 7 10 11 22 Atl. Tucumán 31 28 30:34 -4 9 4 15 23 Banfield 31 29 26:37 -11 8 7 14 24 Sarmiento 30 28 20:32 -12 6 12 10 25 Newell’s 30 29 23:36 -13 7 9 13 26 Gimnasia 29 29 17:34 -17 8 5 16 27 Talleres 27 29 18:27 -9 5 12 12 28 Godoy Cruz 27 29 17:34 -17 4 15 10 29 San Martín 26 29 15:29 -14 6 8 15 30 Aldosivi 24 29 23:43 -20 6 6 17

Cómo está la tabla de promedios

# Equipos Prom Pts PJ 23 24 25 19 Instituto 1.255 138 110 52 53 33 20 Unión 1.245 137 110 46 60 31 21 Atl. Tucumán 1.227 135 110 54 50 31 22 Ind. Rivadavia 1.214 85 70 0 46 39 23 Newell’s 1.189 132 111 53 49 30 24 Tigre 1.182 130 110 47 39 44 25 Central Córdoba 1.145 126 110 48 42 36 26 Banfield 1.126 125 111 53 41 31 27 Gimnasia 1.099 122 111 45 48 29 28 Sarmiento 1.009 111 110 46 35 30 29 San Martín 0.897 26 29 0 0 26 30 Aldosivi 0.828 24 29 0 0 2

El fixture de los equipos que pelean por no descender

*Instituto – 33 puntos (Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Talleres)

*Unión – 31 puntos Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas y Belgrano)

*Atlético Tucumán – 31 puntos (San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús)

Banfield – 31 puntos (Lanús, Aldosivi y Central Córdoba)

Sarmiento – 30 puntos Platense, Instituto y San Lorenzo)

Newell’s – 30 puntos (Unión, Huracán y Racing)

Gimnasia – 29 puntos (River, Vélez y Platense)

Talleres – 27 puntos (Velez, Platense y Instituto)

Godoy Cruz – 27 puntos (San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Riestra)

San Martín – 26 puntos (Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi)

Aldosivi – 24 puntos (Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín de San Juan).

*Aún deben jugar su respectivo partido por la fecha 13 del Torneo Clausura.

