Arde la lucha por el descenso: qué necesitan Newell’s, Talleres y Gimnasia para no perder la categoría

A falta de tres fechas para el cierre de la fase de grupos, el Torneo Clausura ingresó en su recta final. Y si bien la batalla por el ingreso a las copas internacionales se presenta atractiva, aquella que se encuentra al rojo vivo ocurre en el fondo de la tabla. Allí, con calculadora en mano, once equipos luchan por no descender, incluyendo a nombres de peso como Newell’s, Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata.
Vale recordar que a final de temporada serán dos los equipos que pierdan la categoría: el último de la tabla acumulada y el colista de los promedios. Hoy, Aldosivi es quien ocupa sendas posiciones, por los que arrastra a San Martín de San Juan, penúltimo en la anual.
La batalla en la tabla anual
En esta vía es donde se libera la batalla más numerosa. La tabla acumulada es aquella que obliga a varios a mirar de reojo, desde el último hasta el 20°. La situación más crítica es la de Aldosivi (24 puntos), el único equipo que no depende de sí mismo para salvarse. Apenas un escalón por encima se encuentra San Martín de San Juan (26), que no tiene margen de error: está obligado a sumar los 9 puntos que quedan en juego. En una situación similar están Godoy Cruz (27) y Talleres (27), que necesitan cosechar al menos 7 unidades de las 9 posibles.
Con un poco más de aire aparece un segundo grupo. Gimnasia (29) necesita sumar 5 puntos para asegurar su permanencia. Por su parte, Newell’s (30) y Sarmiento (30) se salvarán si logran cosechar 4 porotos. Más arriba se encuentra otro pelotón, que está a un paso de poder relajarse por completo: Banfield, Atlético Tucumán y Unión conforman un trío con 31 unidades y se salvará con solo ganar un partido más. El más aliviado de todos es Instituto (33), al que le alcanzará con sumar un empate.
Los promedios, una lucha entre tres
El panorama en los promedios tampoco es ajeno para algunos. Allí, la pelea se reduce a tres protagonistas: Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento, quien no depende de sí mismo porque divide por más temporadas que sus otros dos competidores, que ascendieron el año anterior. Aquí, San Juan tiene que sumar mínimo 6 unidades y el equipo de Mar del Plata debe ganar 7 de 9.
Así está la tabla anual
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|19
|Platense
|34
|28
|24:28
|-4
|8
|10
|10
|20
|Instituto
|33
|28
|23:31
|-8
|8
|9
|11
|21
|Unión
|31
|28
|27:30
|-3
|7
|10
|11
|22
|Atl. Tucumán
|31
|28
|30:34
|-4
|9
|4
|15
|23
|Banfield
|31
|29
|26:37
|-11
|8
|7
|14
|24
|Sarmiento
|30
|28
|20:32
|-12
|6
|12
|10
|25
|Newell’s
|30
|29
|23:36
|-13
|7
|9
|13
|26
|Gimnasia
|29
|29
|17:34
|-17
|8
|5
|16
|27
|Talleres
|27
|29
|18:27
|-9
|5
|12
|12
|28
|Godoy Cruz
|27
|29
|17:34
|-17
|4
|15
|10
|29
|San Martín
|26
|29
|15:29
|-14
|6
|8
|15
|30
|Aldosivi
|24
|29
|23:43
|-20
|6
|6
|17
Cómo está la tabla de promedios
|#
|Equipos
|Prom
|Pts
|PJ
|23
|24
|25
|19
|Instituto
|1.255
|138
|110
|52
|53
|33
|20
|Unión
|1.245
|137
|110
|46
|60
|31
|21
|Atl. Tucumán
|1.227
|135
|110
|54
|50
|31
|22
|Ind. Rivadavia
|1.214
|85
|70
|0
|46
|39
|23
|Newell’s
|1.189
|132
|111
|53
|49
|30
|24
|Tigre
|1.182
|130
|110
|47
|39
|44
|25
|Central Córdoba
|1.145
|126
|110
|48
|42
|36
|26
|Banfield
|1.126
|125
|111
|53
|41
|31
|27
|Gimnasia
|1.099
|122
|111
|45
|48
|29
|28
|Sarmiento
|1.009
|111
|110
|46
|35
|30
|29
|San Martín
|0.897
|26
|29
|0
|0
|26
|30
|Aldosivi
|0.828
|24
|29
|0
|0
|2
El fixture de los equipos que pelean por no descender
*Instituto – 33 puntos (Riestra, Rosario Central, Sarmiento, Talleres)
*Unión – 31 puntos Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas y Belgrano)
*Atlético Tucumán – 31 puntos (San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús)
Banfield – 31 puntos (Lanús, Aldosivi y Central Córdoba)
Sarmiento – 30 puntos Platense, Instituto y San Lorenzo)
Newell’s – 30 puntos (Unión, Huracán y Racing)
Gimnasia – 29 puntos (River, Vélez y Platense)
Talleres – 27 puntos (Velez, Platense y Instituto)
Godoy Cruz – 27 puntos (San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Riestra)
San Martín – 26 puntos (Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi)
Aldosivi – 24 puntos (Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín de San Juan).
*Aún deben jugar su respectivo partido por la fecha 13 del Torneo Clausura.
