El calvario de Erik Lamela que lo llevó a retirarse del fútbol: “Hace 5 años que tomo pastillas”

Cansado de vivir perseguido por las lesiones, Erik Lamela tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a sus 33 años. El ex-River formará parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla, como primera experiencia del otro lado de la línea de cal. Tras confirmarse la noticia, el ahora exfutbolista reveló los motivos.

En una extensa carta abierta publicada en su cuenta oficial de Instagram, el ex-Tottenham confirmó que las molestias en las caderas que se operó en 2017 lo llevaron a colgar los botines. “Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones“, confesó.

Lamela reveló que pasó el último año priorizando las tareas de gimnasio y bicicleta para poder jugar. “Este año cambiaron las cosas: no aceptan mi manera de entrenar y lo entiendo perfectamente“, explicó Erik en el escrito publicado en sus redes sociales.

A la hora de agradecer, Lamela hizo una mención especial para River: “Fue el que me formó, dándome desde la comida hasta una escuela. No me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron. Nada de todo lo que logré hubiese sido posible sin ustedes”.

La carta de Erik Lamela

Hola a todos.

Les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional. Es una decisión que pensé mucho tiempo y finalmente llegó la hora. Para los que no saben, tengo problemas en las caderas. Hace 11 años que comenzaron y, en 2017, fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo… pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años.

Luego de que salieran bien las operaciones, me dieron 4 años más de carrera. Me dijeron que, con el tiempo, iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisios, fortaleciendo en el gimnasio, con infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más del doble. Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día. Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y, este último tiempo, tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar.

Hoy decido ponerle fin a todo esto: hoy se termina todo este esfuerzo. Este año fue muy difícil para mí ir a cada partido entrenándome en la bicicleta y en el gimnasio. Aprovecho para agradecer en público a Matías Almeyda por permitírmelo y a mis compañeros por aceptarlo. Este año cambiaron las cosas; no aceptan mi manera de entrenar y lo entiendo perfectamente. Por eso, mi acuerdo mutuo con el club para terminar de la mejor manera. De esta manera, esto se termina. Tengo la tranquilidad de haber ido hasta el final y de no haberme guardado nada.

Gracias al fútbol conocí lo que es subirse a un avión. Conocí distintos países, culturas, religiones… conocí lugares y viví momentos que jamás hubiese imaginado. Quiero agradecer a todos los clubes donde jugué por haber confiado en mí y abrirme las puertas de sus países. A River, que fue el que me formó, dándome desde la comida hasta una escuela. No me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron. Nada de todo lo que logré hubiese sido posible sin ustedes.

Agradezco a todos los trabajadores que se cruzaron por mi camino, a mis excompañeros y entrenadores, fisios, a toda mi familia, a mi agente Pablo Sabbag por haberme acompañado toda mi carrera, a mis padres por estar siempre y por haberme llevado a cada partido y entrenamiento cada vez que podían para que pudiera llegar a primera. A mi mujer, incondicional, por haber estado durmiendo a mi lado en la cama del hospital incluso en mis peores momentos… por haberme ayudado en el día a día este último tiempo. A mis hijos, que son mis fans número uno, que fueron mis fuerzas y energía para seguir adelante. ¡Los amo! Se termina este viaje, que lo disfruté muchas veces y otras no tanto, pero sin duda el fútbol me enseñó a ser una persona más fuerte y a no bajar los brazos nunca.

Una parte de mí está triste porque ya no voy a jugar más profesionalmente. Salir a la cancha, levantar la cabeza y ver a la gente, festejar un gol, disputar una pelota… es una adrenalina que difícilmente vuelva a encontrar en mi cuerpo. Dejar lo que me apasiona y lo que hice durante casi toda mi vida. Otra parte de mí siente alivio: hoy me quito esa mochila tan pesada que significa tener que estar cada partido sin importar en las condiciones que esté. De tener que estar concentrado con dolor y saber que un estadio lleno me espera para exigirme en cada pelota. Me acostumbré a eso, pero, a partir de hoy, cuidaré de mi salud.

Estoy orgulloso de cómo terminé esta temporada, compitiendo y marcando goles en partidos importantes, a pesar de todo. Son recuerdos que estarán por siempre en mi corazón y en mi cabeza. Gracias, fútbol, por todo lo que me regalaste y, por supuesto, gracias a toda la gente que me apoyó todo este tiempo y, sobre todo, a los que disfrutaron viéndome jugar. Gracias River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla. y A.E.K. Tendrán por siempre un lugar en mi corazón.

