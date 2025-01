El futuro de los jugadores de River a los que Gallardo no les dio minutos en los amistosos

River está listo para dar inicio a una nueva temporada oficial el próximo sábado, cuando por la primera fecha de la Copa de la Liga le toque visitar a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. Marcelo Gallardo aprovechó a ver en acción a seis de los siete jugadores que llegaron como refuerzo, así como a la amplia mayoría de los integrantes del plantel que fueron de pretemporada a San Martín de los Andes.

Sin embargo, también hubo un grupo reducido de futbolistas con los que el DT contó a lo largo de la preparación, o al menos los incluyó, que no sumaron ni un solo minuto de juego en los dos partidos de preparación que disputó el Millonario, ante Universidad de Chile en Concepción y ante la Selección de México ya de regreso al Estadio Monumental.

Estos fueron Rodrigo Villagra, Gonzalo Martínez, Federico Gattoni, Ramiro Funes Mori y Leandro González Pirez; aunque la situación de cada uno de ellos de cara al futuro, sea en River o en un nuevo destino, debe individualizarse para un mejor abordaje.

Rodrigo Villagra y Gonzalo Martínez no participaron de los amistosos de pretemporada por distintas molestias físicas, pero ambos cuentan para Marcelo Gallardo. El ex Talleres podría perder terreno ante los arribos de Enzo Pérez y Galoppo, pero habrá competencia suficiente para que no le falte rodaje. Sobre Pity hay incluso mayores expectativas, porque si se encuentra bien desde lo físico El Muñeco lo piensa titular en una alineación ideal.

Gonzalez Pirez tiene la continuidad asegurada, pero correrá desde atrás en la consideración de Gallardo.

Los relegados

Los tres defensores que no jugaron amistosos y correrán desde atrás en la consideración del DT manifestaron intención de quedarse a pelear por un lugar. De entre ellos, es Leandro González Pirez el que realmente tiene confirmada su continuidad y aunque seguramente perderá minutos en relación a los que tuvo en 2024, será utilizado por el DT.

Gattoni viene de rechazar una oferta de Argentinos Juniors que River no hubiese tenido problemas en dejar correr, rescindiendo el préstamo para que El Bicho pudiera negociar con Sevilla. Ramiro Funes Mori desestimó sondeos de Belgrano de Córdoba y Estudiantes, y tiene dos años de contrato por delante. El DT les hizo saber que jugarán poco y todavía pueden salir en el mercado.

¿Por qué no jugó Driussi ante México?

Habiendo llegado a Buenos Aires casi a la par de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi no fue convocado para el amistoso ante la Selección de México y el ex Sevilla sí, pudiendo completar 59 minutos en cancha. La razón es que el jgador que llegó desde el Austin de la MLS no juega desde octubre y Gallardo prefirió que se ponga a punto desde lo físico.