River hoy: el inesperado dinero que ingresó, la formación vs. Lanús y el dilema de Gallardo con Salas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 24 de agosto, a un día de enfrentar a Lanús por la sexta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La probable formación ante el Granate, quién saldrá del equipo para que juegue Maxi Salas de acá a un futuro cercano, el dinero inesperado que ingresará por la venta de Lucas Boyé a Deportivo Alavés y la decisión de Franco Armani.

¿Por quién jugará Maxi Salas?

Marcelo Gallardo tiene dos opciones concretas: juega con un esquema 4-3-3 y el que sale para que juegue Salas es el volante creativo –Juanfer, Lencina– o bien puede jugar 4-3-1-2 y que el que salga sea Facundo Colidio. Es difícil que sea Driussi el que deje su lugar para que ingrese Salas ya que viene en un gran buen nivel y además un dato fundamental es que está haciendo goles, algo que a River no le sobra en absoluto.

La probable formación de River vs. Lanús

Frente a Lanús, River formaría con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina; Bautista Dadín y Maximiliano Salas. Cabe recordar que el Millonario visitará al Granate el próximo lunes desde las 21.15 horas por la sexta fecha del Torneo Clausura, mientras que el jueves 28 será el turno de jugar contra Unión por la Copa Argentina en Mendoza.

River recibe dinero por Boyé

Deportivo Alavés anunció en sus redes sociales: “A sus 29 años, Lucas Boyé se ha confirmado como un atacante goleador, versátil, dinámico y con una enorme capacidad asociativa que sabe, también, lo que es defender la camiseta de la Selección Argentina”. La transferencia se realizó en 5,8 millones de euros, por lo que a River le quedaron 130 mil euros producto del mecanismo de solidaridad que establece la FIFA. Cabe recordar que el atacante estuvo en el Millonario entre sus 14 y 19 años, por lo que a los de Núñez le corresponde un 2,25% del monto de la transferencia.

Armani se retirará en River

Pese a que durante muchos años se dijo que Franco Armani tenía pensado retirarse en Atlético Nacional de Medellín, elenco en el que es ídolo, la realidad es que el arquero camió de plannes. Según se supo en las últimas horas, el de Casilda tendría decidido renovar su contrato por dos temporada y una vez finalizado el mismo dejar la actividad profesional.

Franco Armani, arquero de River Plate. (Foto: Getty).

