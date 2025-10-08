Es tendencia:
Sebastián Driussi recibió el alta médica y en River ya saben cuándo regresará a las canchas

No tiene acción desde el pasado 17 de septiembre, cuando River enfrentó a Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

© Prensa RiverSebastián Driussi, autor del gol de River ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En lo que fue el primer partido ante Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y lo marginó de las canchas. Sí, una vez más, el delantero de River tuvo una complicación física, y a Marcelo Gallardo se le complicó el panorama.

Después de varios días en recuperación, el Gordo recibió el alta médica y ahora podrá volver a formar parte de la convocatoria, aunque aún no está confirmado que integre la misma de cara al compromiso frente a Sarmiento, que se disputará este domingo, ya que desde el cuerpo técnico saben que viene sin ritmo futbolístico.

En el mientras tanto, Gallardo está buscando recuperar a Enzo Pérez, Maximiliano Meza y también a Gonzalo Martínez, quienes podrían recibir el visto bueno por parte de los médicos para que regresen a las nóminas lo antes posible. Y el que más cerca está de hacerlo es el mendocino con pasado en Benfica, quien sufrió un corte arriba de la zona de la rodilla, por la que le otorgaron siete puntos de sutura.

En el caso de que tanto a Driussi como a Pérez los vean bien en los próximos entrenamientos, se ganarán un lugar en la convocatoria y, posiblemente, tengan la posibilidad de afrontar algunos minutos para ir recuperando el terreno perdido para volver a ser fundamentales en el esquema táctico.

Sebastián Driussi, delantero de River. (Foto: Prensa River)

Las lesiones de Sebastián Driussi desde su llegada a River

  • Marzo: Desgarro miofascial – 21 días de recuperación (4 partidos perdidos)
  • Junio: Esguince severo de tobillo – 56 días de recuperación (7 partidos perdidos)
  • Agosto: problemas de tobillo – 3 días de recuperación (1 partido perdido)
Los números de Sebastián Driussi en 2025

Desde que comenzó el año, fueron 10 los goles que anotó Sebastián Driussibajo un marco de 29 partidos. Además, en los 1.746 minutos que afrontó dentro del campo de juego, aportó una asistencia.

