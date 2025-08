River ganó, gustó y goleó. Los de Marcelo Gallardo se vieron las caras ante San Martín de Tucumán en Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina y ganaron con autoridad. Gonzalo Montiel por duplicado y Giuliano Galoppo fueron los autores de los goles del equipo de Marcelo Gallardo, que en la próxima instancia enfrentarán a Unión de Santa Fe. Quien no tuvo una buena noche fue Miguel Ángel Borja, quien se generó varias situaciones, pero no estuvo fino en la definición. Una vez finalizado el partido, el colombiano recibió el respaldo de sus compañeros y del entrenador.

Colidio respaldó a Miguel Borja

Una vez finalizado el partido, Facundo Colidio, de gran partido ante el Santo Tucumano, dialogó con TyC Sports fue consultado por el presente de Miguel Ángel Borja. El ex atacante de Tigre afirmó: “Es una persona que se merece el gol. Más allá de que hoy tuvo algunas chances, tiene que estar tranquilo porque ya va a llegar”. También hizo un breve análisis del encuentro: “No hay que subestimar estos partidos. San Martín es un equipo muy duro que siempre pelea en el Nacional B”.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Gonzalo Montiel sobre el presente de Borja?

Por su parte, Gonzalo Montiel, que anotó dos goles en la goleada por 3 a 0 ante el Santo, también habló con TyC Sports y habló de Miguel Borja: “Siempre es bueno que nuestros delanteros conviertan para que agarren confianza. Pero primero está el equipo y por suerte ganamos”. Además, se refirió al duelo ante los tucumanos: “Sabemos que esta copa es así, con partidos muy trabados, intensos, por suerte pudimos llevarnos la victoria. Las sensaciones son buenas”.

ver también A pesar de la clasificación por Copa Argentina, los hinchas de River destrozaron a un titular de Gallardo: “Me deprime”

Gallardo también bancó a Borja

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y respaldó al Colibrí: “Está pasando por una racha negativa, pero me gustó como se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

ver también En 6 palabras, Marcelo Gallardo le dio un consejo a Miguel Borja para romper su mala racha en River