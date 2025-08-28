Tras el empate ante Lanús del pasado lunes, River no tuvo tiempo casi de procesarlo. Se entrenó el martes, viajó el miércoles a Mendoza y este jueves, a partir de las 21.15 horas, se medirá ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. Los de Marcelo Gallardo van en búsqueda de una victoria para asegurar su lugar entre los mejores ocho del torneo más federal del país y allí espera Racing, en lo que podría ser un partido más que especial, sobre todo teniendo en cuenta los cruces discursivos entre ambas dirigencias por el traspaso de Maxi Salas en el último mercado de pases.

De cara al duelo ante Unión, Marcelo Gallardo volvió a convocar a Paulo Díaz, quien se había ausentado en la nómina ante el Granate luego de sufrir una pequeña molestia en su tobillo en el partido ante Libertad por los octavos de la Libertadores. Por otro lado, regresaron aquellos jugadores experimentados que no estuvieron ante Lanús por para darles descanso, se trató de Enzo Pérez, Marcos Acuña y Nacho Fernández.

¿Cómo formaría River ante Unión?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, ante Unión jugarían desde el arranque: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. De confirmarse este once, sería la primera vez que juegue junto este tridente ofensivo.

River fue recibido por una multitud en Mendoza. (Foto: Prensa River).

¿Qué se le viene a River?

Los de Marcelo Gallardo no tendrán descanso tras el duelo ante Unión por la Copa Argentina ya que el próximo domingo, desde las 19.15 horas, se verán las caras en el Estadio Monumental ante San Martín de San Juan por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Luego se vendrá un fin de semana sin actividad oficial por las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que el fin de semana del 14 de septiembre será el turno de visitar a Estudiantes en La Plata.

Luego será el turno de encarar la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Monumental, eso será el día 17 de septiembre, mientras que la revancha se jugará en Brasil el 24. Entre medio de los duelos ante el Verdao, el Millonario visitará a Atlético Tucumán. Se viene un mes de septiembre cargado e intenso para River, allí se jugará el pase a las semifinales del torneo más importante del continente y comenzará el tramo final de la Zona B del Clausura.

