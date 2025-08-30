Gallardo vuelve a meter mano: la probable formación para enfrentar a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

River atraviesa un periodo de irregularidad. Marcelo Gallardo sigue en la búsqueda de su once ideal, mientras tanto sigue avanzando en la Copa Libertadores, en la Copa Argentina y es líder de la Zona B del Torneo Clausura. Esta situación solamente es por la jerarquía del plantel y de algunas actuaciones individuales destacas, le falta encontrar regularidad y un once que salga de memoria. En los últimos partidos, el Muñeco realizó varios cambios de partido a partido y todo indica que ante San Martín de San Juan nuevamente meterá mano.

El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas, River recibirá a San Martín de San Juan por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Para este duelo, el Muñeco volvería a darle la titularidad a Paulo Díaz, que se perdió los últimos dos partidos por una molestia física menor. Por otro lado, podría jugar Juan Carlos Portillo en la mitad de la cancha y también regresaría Juanfer Quintero. Estos últimos dos vienen de sumar minutos frente a Unión el pasado jueves, aunque no lo hicieron desde el inicio.

Paulo Díaz volverá a la titularidad. (Foto: Getty).

¿Cómo formaría River contra San Martín de San Juan?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once de River ante San Martín de San Juan es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. De confirmarse esta formación, quienes saldrían del equipo en relación al partido del pasado jueves ante Unión son Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez y Kevin Castaño.

¿Cómo está River en las tablas?

Los de Marcelo Gallardo lideran la Zona B del Torneo Clausura con 12 unidades, pero detrás aparecen Vélez y San Lorenzo con un punto menos, por lo que sumar de a tres ante el Santo lo mantendrá en la cima sin importar otros resultados. En lo que respecta a la tabla anual, la que otorga cupos a las copas internacionales de 2026, el Millonario está segundo con 43 puntos, a tan solo dos de Rosario Central, el líder. Si el Canalla empata o pierde este fin de semana y River suma de a tres también quedará primero en dicha tabla.

