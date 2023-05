La visita de River al barrio porteño de Liniers, donde le tocó pisar el estadio José Amalfitani para enfrentarse a Vélez por la fecha 18 de la Liga Profesional, tuvo dos caras completamente diferentes. En el primer tiempo, los dirigidos por Martín Demichelis merecieron más de lo que obtuvieron, pero en el complemento se vio una merma en el rendimiento, y se notó muchísimo.

Cuando finalizaron los primeros 45 minutos, el Millonario tendría que haberse ido al vestuario por dos o tres goles por encima de su rival. Sin embargo, cuando retornaron del entretiempo los dirigidos por Ricardo Gareca superaron notablemente a los de Demichelis. Y con los errores que hubo por parte de algunos jugadores, los hinchas mostraron su enojo.

A través de las redes sociales, fueron varios los fanáticos de River los que pidieron por la salida de Pablo Solari, Nicolás De la Cruz, y hasta Franco Armani. Claro, los flojos resultados que vienen teniendo en la CONMEBOL Libertadores generan un gran descontento en los hinchas, quienes trasladaron el enojo de partidos anteriores. Pero también se la agarraron con Milton Casco, y pidieron que, de mínima, se siente entre los suplentes .

Es cierto que el nivel del ex Newell’s Old Boys es muy bajo desde hace varios partidos, pero siempre fue un futbolista que cumplió y dio todo por la camiseta del elenco de Núñez. “Lo de Casco hace rato es lamentable. Le hace falta que lo sienten en el banco” , escribió uno de los tantos usuarios de Twitter que se enojó con el oriundo de María Grande, municipio ubicado en la provincia de Entre Ríos.

No solo fue ése el comentario en contra del rendimiento que viene mostrando el lateral que puede jugar con ambos perfiles. “Casco no puede volver a jugar nunca más”; “Hay que hacer limpieza, e incluido a Casco, mínimo 12/13 jugadores más: Mammana, Díaz, Martínez, Herrera, Gómez, Paradela, Palavecino, Rondón, Nacho, De la Cruz, Solari, Borja”; “Basta de Casco, Armani” y “Casco hace 5 partidos que no pasa los 4 puntos”, fueron algunas de las críticas que esbozaron desde la hinchada riverplatense.