Franco Armani (5): Durante gran parte del primer tiempo fue un espectador de lujo, sobre el final de la primera mitad tuvo algo de trabajo, pero siempre resolvió bien. Cometió un error al despejar cuando Medina lo presionaba que pudo ser el descuento del Pincha, pero el VAR lo anuló por mano del mediocampista. Tapó un remate difícil de Arzamendia sobre el final del partido. Nada que hacer en el descuento de Estudiantes.

Fabricio Bustos (5): Correcto primer tiempo, la línea de tres en el fondo le permitió tener más peso ofensivo. En el complemento le tocó jugar mano a mano contra Cetré y tuvo buenas y malas.

Lucas Martínez Quarta (2): Comenzó intenso, arriesgando de más en las salidas. Fue amonestado por una falta a Ascacibar, vio la segunda amarilla en la jugada siguiente y lo expulsaron a los 38 minutos del primer tiempo. Pudo comprometer la victoria de River.

Juan Carlos Portillo (6): Muy metido desde el comienzo. Fue importante en los momentos calientes del final del primer tiempo. Resolvió bien casi siempre que participó. Pasó a jugar como volante central con el ingreso de Paulo Díaz.

Lautaro Rivero (7): Poco trabajo en el comienzo del partido, estuvo firme por arriba y también atento a la hora de anticipar. Fue amonestado en la segunda mitad. Fue muy importante para alejar el peligro cuando Estudiantes de envalentonó.

Marcos Acuña (7): Muy participativo, se sintió cómodo con el plantel inicial con tres centrales y aportó mucho en ataque. Se retrasó unos metros tras la expulsión de Martínez Quarta. Fue amonestado en el complemento.

Giuliano Galoppo (8): Rompió el cero a los cinco minutos del primer tiempo con un certero cabezazo. Participativo, buscando sociedades con sus compañeros, aportó en ataque y en defensa. Molestó a Cetré cuando podía definir con el arco solo, salvó a River con esa acción. Fue reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo.

Galoppo marcó el primero de River en La Plata. (Foto: Getty).

Enzo Pérez (5): Algo desaparecido en la primera mitad, pero correcto cuando le tocó actuar. Se retiró a los 30 minutos del segundo tiempo y fue aplaudido por los hinchas de Estudiantes.

Nacho Fernández (7): Gran comienzo, siendo alternativa permanente para sus compañeros. Asistió a Galoppo en el primero, marcó el segundo gol y continuó siendo una pieza importante en la generación de juego, así también como en el retroceso. Salió antes del inicio del segundo tiempo.

Sebastián Driussi (5): Poca actividad de Seba en el primer tiempo. Fue reemplazado antes del inicio del complemento. Gallardo lo cuida pensando en el duelo del próximo miércoles ante Palmeiras.

Maximiliano Salas (6): Fiel a su estilo, fue pura lucha y voluntad. Inició el partido fajándose con los centrales rivales, bajó unos metros para tener contacto con la pelota, hizo un trabajo interesante de desgaste de la defensa rival. Importante su despliegue cuando el equipo pasó a jugar con uno menos.

Ingresaron:

Matías Galarza (4): Poca participación del paraguayo, no aportó ni en defensa ni en ataque.

Kevin Castaño (5): Entró meter en el mediocampo y lo hizo. Lo amonestaron por demorar el juego sobre el final del partido.

Santiago Lencina (5): Ingresó a jugar los últimos 20 minutos, estuvo participativo tanto para atacar como para defender cuando el equipo lo necesitó.

Paulo Díaz (5): Ingresó a disputar los minutos finales y no tuvo mucha actividad.

Facundo Colidio (-): Jugó un puñado de minutos. Tuvo una oportunidad, pero su remate fue contenido por Muslera. Lo amonestaron cuando el partido estaba por terminar.

