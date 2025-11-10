Las 11 preguntas que Marcelo Gallardo no quiere responder sobre el mal momento de River

El momento actual de River es dramático. La derrota en el Superclásico es otro golpe más a los que sufrió en estas últimas semanas y ahora se suma que podría quedar afuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores ya que lo podrían superar en la tabla anual tanto Argentinos Juniors como Deportivo Riestra. Marcelo Gallardo parece no encontrar el rumbo y encima su diálogo con la prensa cada vez es menor.

El pasado domingo, Boca fue superior a River y le ganó 2 a 0 en La Bombonera. Los hinchas del Millonario esperaban la palabra del entrenador y así encontrar respuestas, tanto para el mal momento general del equipo como también para cuestiones expresamente del partido, pero Marcelo Gallardo decidió no hablar, tal como sucedió en la caída ante Gimnasia de la fecha anterior.

Es cierto que el miércoles se anunció su renovación de contrato por un año y allí contestó algunas preguntas, pero la realidad es que fueron protocolares y no profundizaron en los problemas del equipo. Inclusive, hubiese sido acorde que hable tras la derrota ante Boca para detallar algunas decisiones.

Las 11 preguntas que Gallardo no quiso responder

¿Por qué optó por poner una línea de 3 centrales si en el último partido importante que la usó (ante Palmeiras) no funciono?

¿Por qué no inició Juanfer Quintero en el once inicial?

¿Por qué Santiago Lencina ni siquiera fue al banco de suplentes?

¿No creyó que era un partido para los experimentados como Enzo Pérez o Nacho Fernández?

¿Qué análisis hace del cambio drástico que hubo entre el primer y el segundo tiempo?

¿Por qué Matías Galarza fue la primera alternativa ante la lesión de Maxi Meza? ¿Qué creyó que podía aportarle al equipo un futbolista que, hasta el momento, nunca rindió?

¿Por qué salió Sebastián Driussi?

Miguel Borja atraviesa un complicado presente, viene de fallar dos penales importantes seguidos, ¿por qué apostó por él?

¿Qué reflexión hace del presente de Paulo Díaz?

¿Cómo se explica la falta de actitud de varios jugadores en un Superclásico? Si un partido de estas características no motivan a los jugadores, ¿Qué los motiva?

¿Dónde cree que estuvieron las principales fallas de River para perder de la manera que perdió el Superclásico?

Marcelo Gallardo habla con Miguel Borja antes de su ingreso. (Foto: Getty).

Muchas de estas preguntas pueden analizarse y hasta se podría imaginar algunas respuestas que daría el entrenador, como por ejemplo la decisión táctica de utilizar tres marcadores centrales, ya que Boca cuenta con dos delanteros de área -Giménez y Merentiel- y necesitaba que sobre un zaguero. Mismo en la decisión de poner a Miguel Borja pese a no estar en buen nivel, ahí se podría creer que si va a tirar centros, el colombiano tiene más chances de ganar por arriba que otros compañeros.

Ahora bien, hay otras preguntas que necesitan una respuesta. Los hinchas quieren saber qué lo llevó a poner a Matías Galarza a los 30 minutos del primer tiempo en lugar de apostar por Cristian Jaime, que tiene un estilo más similar a Meza. O también necesitan conocer su análisis y entender dónde falló River para perder así un Superclásico.

El silencio no es salud

Es comprensible que Marcelo Gallardo se enoje luego de una derrota y más si es en un Superclásico y todavía peor si se acumula a otras caídas. El presente no es bueno, todos los hinchas de River lo saben y el Muñeco es el primero que quiere revertir esta situación, pero no hablar no es el camino. El entrenador debe entender que los hinchas necesitan respuestas.

