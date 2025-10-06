Es tendencia:
El consejo de Gallardo a Marcos Acuña tras la derrota de River ante Rosario Central: “Tiene que medirse”

El Millonario cayó 2 a 1 ante Rosario Central en condición de visitante y el Huevo no pudo terminar el partido en cancha.

Por Lautaro Toschi

Marcos Acuña
© GettyMarcos Acuña

River y Rosario Central protagonizaron un partido caliente de comienzo a fin. Pierna fuerte, tarjetas, un expulsado en el primer tiempo, cruces entre los jugadores, enojos en el banco del Millonario por el arbitraje de Yael Falcón Pérez y un resultado ajustado que pudo cambiar hasta el último minuto. El Canalla se quedó con la victoria por 2 a 1, mientras que los de Núñez acumularon su tercera derrota consecutiva en el plano local.

Marcelo Gallardo vivió el partido con mucha intensidad, es que hubo varios fallos arbitrales más que polémicos y el entrenador del Millonario reclamó cada uno de ellos. Probablemente, el gesto más explícito y fuerte llegó sobre el final cuando Falcón Pérez decidió adicionar cuatro minutos en un encuentro que tuvo demasiadas interrupciones. El Muñeco cuestionó abiertamente la decisión.

Gallardo y un consejo para Marcos Acuña

En los últimos partidos, Marcos Acuña se mostró irritado y en algunos casos no era para menos, como por ejemplo cuando le Rocky Balboa le escupió la cara tras la victoria de River ante Racing por la Copa Argentina, pero en líneas generales es habitual ver al Huevo peleando con sus rivales. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió al tema.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

“Es un jugador con experiencia, con mucho recorrido, pero también puede sufrir estas consecuencias. Es parte de su impronta, su mentalidad y tiene que entender que en el fútbol argentino estas cosas va a tener que aprender y medirse porque te van a buscar, se generan esas situaciones, hablo con él, pero ya tiene un recorrido importante”, afirmó Gallardo.

Además, explicó por qué lo reemplazó antes del comienzo del segundo tiempo: “De acuerdo al cambio, en la jugada previa, en la amarilla de Portillo, recibe un golpe fuerte en la rodilla y no pudo seguir en el entretiempo, por eso se dio el cambio”.

El Muñeco explicó cómo se trabaja el tempramento

“Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender“, concluyó Marcelo Gallardo.

