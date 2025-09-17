Es tendencia:
River Plate

La inesperada reacción de los hinchas de River con Miguel Borja en la previa del partido vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

El delantero colombiano aguarda por su chance frente a Palmeiras entre los jugadores suplentes.

Por Julián Mazzara

Miguel Borja, delantero de River.
Miguel Borja, delantero de River.

Para el compromiso frente a Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, la decisión de Marcelo Gallardo fue la de relegar a Miguel Borja y dejarlo entre los suplentes de River.

Es cierto que el rendimiento del delantero colombiano, pese a que es uno de los grandes goleadores de la institución, no viene siendo el mejor. Por eso mismo, está junto a Facundo Colidio sentado a un costado del entrenador y esperan por su chance en el complemento. Pero a la hora de la recepción de los hinchas, hubo una gran sorpresa.

Luego de que la voz del estadio mencionara a los titulares, comenzó a nombrar a todos los relevos. Y hubo una unánime aprobación para con Borja, a quien aplaudieron y también ovacionaron. Sí, pese a que en los últimos partidos recibió muchísimas críticas por sus respectivas actuaciones. Ahora, el semblante del hincha cambió y le dio una nueva oportunidad al Colibrí.

¿Cuánto pagó River por Miguel Borja?

En 2022, para incorporar al Colibrí, los directivos de River desembolsaron 8 millones de dólares y el próximo 31 de diciembre podría quedar libre si es que no llegan a un acuerdo para prolongar su estadía en la institución.

Una banda argentina suspendió su gira por Chile tras las amenazas recibidas por los incidentes en cancha de Independiente

Enzo Francescoli habló del futuro de Miguel Borja

A poco más de 3 meses para que culmine su vínculo, Enzo Francescoli se refirió a la continuidad del ex Palmeiras y Gremio, con quien todavía no iniciaron las gestiones para prolongar el acuerdo contractual. “Lo va a decidir él con Marcelo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel”, exclamó el Director Deportivo en diálogo con ESPN.

Pese a los rumores que indicaban que se marcharía con el pase en su poder, o incluso las propias declaraciones del propio Miguel Borja, quien sostuvo que estaba todo encaminado para seguir, el Príncipe sentenció la postura de los directivos y también del cuerpo técnico: serán pacientes. “Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”, indicó.

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se lleva a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y puede observarse a través de Disney+, que tiene una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Pity Martínez: nueva lesión, un mes parado y un 2025 con números preocupantes en River

Maxi López reveló su momento más difícil en River, contó cómo es su relación con Ramón Díaz y chicaneó a Boca: "Estaban todos callados"

Julián Mazzara

german garcía grova

toti pasman

chicho grosman

