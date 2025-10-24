Es tendencia:
La sorpresiva decisión que tomó Marcelo Gallardo con una joya de River que la rompe en la Reserva

Marcelo Gallardo se lo comunicó al futbolista que fue sensación entre los hinchas del Millonario.

Por Julián Mazzara

Agustín Ruberto, juvenil de River.
Agustín Ruberto, juvenil de River.

Marcelo Gallardo tiene la cabeza puesta en lo que será el partido de esta noche ante Independiente Rivadavia, donde River buscará meterse en la final de la Copa Argentina, que ya tiene a Argentinos Juniors del otro lado del cuadro.

Tras recuperar a varias piezas claves, como Enzo Pérez y Marcos Acuña, hay un gran inconveniente que posee River: la falta de gol. En lo que va del año, los jugadores de ataque que aún siguen dentro del plantel convirtieron 48 goles en la misma cantidad de encuentros disputados. Como si fuese poco, el máximo artillero estuvo mucho tiempo afuera de las canchas por diferentes lesiones.

Hasta el momento, los jugadores que tuvieron la suerte de convertir, y aún siguen dentro de la institución, son Ian Subiabre (1), Maxi Meza (3), Santiago Lencina (3), Nacho Fernández (3), Maxi Salas (4), Giuliano Galoppo (7), Miguel Borja (8), Facundo Colidio (9) y Sebastián Driussi (10). Pero así como la falta de gol se hace presente en vísperas del partido ante la Lepra, Gallardo relegó a Agustín Ruberto.

Tras la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda que sufrió en febrero de este año, el delantero nacido en Comodoro Rivadavia comenzó a tener actividad en la Reserva que lidera Marcelo Escudero, y en su segundo partido luego de la lesión, anotó un tanto ante Ferro Carril Oeste.

Para esta noche, el Muñeco no convocó a Ruberto. Claro, el entrenador quiere que sume mayor rodaje en la categoría comandada por Escudero, ya que solo estuvo presente en 105 minutos entre los dos juegos de los que participó. Por eso mismo, es muy factible que en los próximos encuentros pueda reencontrarse con el plantel profesional. Mientras tanto, tendrá que seguir ganando terreno.

Agustín Ruberto entrenándose en River.

Agustín Ruberto entrenándose en River. (Foto: Instagram agustinruberto9)

Los números de Agustín Ruberto en River

Desde que debutó con la camiseta de River, hasta el momento en el que se lesionó y se interrumpió su carrera, fueron 17 los partidos que afrontó Agustín Ruberto: anotó dos goles, aportó una asistencia y sumó 2.114 minutos.

DATOS CLAVE

  • El equipo tiene una notoria falta de gol. Los atacantes que aún están en el plantel suman 48 goles en 48 partidos disputados en lo que va del año.
  • Agustín Ruberto se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados sufrida en febrero durante el Sudamericano Sub 20.
  • Ya juega en la Reserva (dirigida por Marcelo Escudero) y anotó un gol en su segundo partido.
  • No fue convocado para el partido de esta noche ante Independiente Rivadavia. Gallardo prefiere que Ruberto continúe sumando rodaje en la Reserva (solo ha jugado 105 minutos en dos partidos) antes de reincorporarse al plantel profesional.
julián mazzara
Julián Mazzara

