Los hinchas de River apuntaron contra Marcelo Gallardo tras la goleada sufrida ante Tigre: “Está en un cumple”

River fue aplastado por Tigre, en el Monumental, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron una muy floja producción futbolística. De hecho, el elenco liderado por Diego Dabove aprovechó las mil y una desatenciones defensivas, que los hinchas no solo reprocharon en el estadio.

Así como hubo cánticos en contra de los protagonistas, donde se entonó el clásico “jugadores, la conch… de su madre”, también bajó una enorme silbatina cuando terminó el encuentro, ya que a los fanáticos del Millonario no les cayó muy a gusto el 4-1 que logró el Matador.

En las redes sociales también hubo muchos cuestionamientos. Y además de criticar las formas que tiene el Muñeco para armar el equipo, a través de X (ex Twitter) pidieron por su salida: “River da asco y Gallardo mepa que está en un cumple”, escribió el usuario @darius_benitez.

“Traigan de vuelta a Demichelis. No estoy para otro año de Gallardo”, “Gallardo se va en junio, guarden twit”, “Sr. Marcelo Gallardo, renuncie. Ah, y llevate a la estatua que es mufa”, fueron otros de los tantos comentarios que realizaron los simpatizantes de River, que mostraron todo su descontento.

Las críticas contra Marcelo Gallardo

