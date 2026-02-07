Es tendencia:
River Plate

Los hinchas de River apuntaron contra Marcelo Gallardo tras la goleada sufrida ante Tigre: “Está en un cumple”

Las redes sociales fueron el lugar en donde los hinchas de River hicieron catarsis por la derrota frente a Tigre.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de River dijeron presente ante Tigre.
© Getty ImagesLos hinchas de River dijeron presente ante Tigre.

River fue aplastado por Tigre, en el Monumental, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron una muy floja producción futbolística. De hecho, el elenco liderado por Diego Dabove aprovechó las mil y una desatenciones defensivas, que los hinchas no solo reprocharon en el estadio.

Así como hubo cánticos en contra de los protagonistas, donde se entonó el clásico “jugadores, la conch… de su madre”, también bajó una enorme silbatina cuando terminó el encuentro, ya que a los fanáticos del Millonario no les cayó muy a gusto el 4-1 que logró el Matador.

En las redes sociales también hubo muchos cuestionamientos. Y además de criticar las formas que tiene el Muñeco para armar el equipo, a través de X (ex Twitter) pidieron por su salida: “River da asco y Gallardo mepa que está en un cumple”, escribió el usuario @darius_benitez.

“Traigan de vuelta a Demichelis. No estoy para otro año de Gallardo”, “Gallardo se va en junio, guarden twit”, “Sr. Marcelo Gallardo, renuncie. Ah, y llevate a la estatua que es mufa”, fueron otros de los tantos comentarios que realizaron los simpatizantes de River, que mostraron todo su descontento.

Las críticas contra Marcelo Gallardo

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

Abrazos, ovación y homenaje de todo River para Pity Martínez en la previa vs. Tigre: "Qué loco que estás"

Abrazos, ovación y homenaje de todo River para Pity Martínez en la previa vs. Tigre: “Qué loco que estás”

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos clave del artículo:

  • Tigre, dirigido por Diego Dabove, venció a River Plate con un marcador de 4-1.
  • Los hinchas de River exigieron en redes sociales la renuncia de Marcelo Gallardo tras la derrota.
  • El usuario de X @darius_benitez criticó el desempeño del equipo y la gestión del entrenador.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

