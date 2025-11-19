Los hinchas de River eligieron entre jugar la Copa Sudamericana en 2026 o clasificar a la Libertadores gracias a un título de Boca

El cierre de un año que no ha sido nada bueno para River todavía deja pendiente una situación ideal, que sería poder coronarse campeón del Torneo Clausura y clasificarse así a la Copa Libertadores; y varias alternativas, como resignarse a jugar Copa Sudamericana o clasificar al máximo certamen continental de CONMEBOL pero con ayuda externa: que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors, los tres equipos que lo superan en la Tabla Anual, sean los que conquisten la Copa de la Liga.

Quien recientemente se refirió a la posibilidad en la que los hinchas del Millonario no quieren siquiera pensar fue Leonardo Astrada, ex jugador y entrenador del club, dejando claro que preferiría jugar la Copa Sudamericana antes de llegar a la Copa Libertadores favorecido por un título del Xeneize en el Torneo Clausura 2025.

“Si no me queda otra, prefiero que otro salga campeón, pero Boca no. Prefiero que Boca no salga campeón y que River vaya a jugar la Sudamericana… Así pienso yo, después otros hinchas pueden pensar distinto“, dijo durante su participación en ESPN F90 este martes.

A raíz de esa referencia de lo que podrían pensar otros hinchas del Millonario, Bolavip lanzó una encuesta en la que la amplia mayoría coincidió con la apreciación del exjugador del club. Casi 2 mil hinchas votaron ya en favor de jugar la Copa Sudamericana antes que ver a Boca coronarse campeón y menos de 100 opinaron lo contrario.

Un rival difícil en octavos

El inicio del camino de River en los playoffs del Torneo Clausura no será nada sencillo, pues tras terminar en la sexta posición de la Zona B deberá visitar a Racing en El Cilindro de Avellaneda, partido que está programado para el lunes 24 de noviembre a las 19.15.

La Academia cuenta con uno de los mejores planteles del fútbol argentino, lo que le permitió avanzar hasta las semifinales de la Copa Libertadores y plantarle una durísima batalla a Flamengo pese a la eliminación. Pero tanto la historia como el último antecedente juegan a favor del Millonario.

River viene de enfrentar y eliminar a Racing en un partido de mata mata. Fue por los cuartos de final de la Copa Argentina, disputados el pasado de octubre, con victoria 1-0 gracias a un gol de Maximiliano Salas, exjugador de La Academia.

¿Cómo se definen los partidos de octavos de final?

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos según marca el reglamento de la Liga Profesional. De persistir la igualdad, el ganador se definirá por penales.

