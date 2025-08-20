River hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut y posible XI vs. Libertad

River se juega una parada decisiva para calificar su año este jueves, en busca de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad después de igualar sin goles la pasada semana en Asunción de Paraguay, por el partido de ida.

Marcelo Gallardo cuidó con ese objetivo a muchos futbolistas que habitualmente son titulares en el duelo que terminó con victoria 4-2 sobre Godoy Cruz, para quedar como único líder de la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, y está ultimando de definir los detalles de la alineación con la que saltará una vez más al terreno de juego del Monumental por el certamen continental.

Gallardo empieza a definir formación para la Copa

Hasta este miércoles, Marcelo Gallardo parece mantener dos dudas respecto a la alineación titular que presentará para hacer frente a Libertad este jueves, buscando sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Lucas Martínez Quarta se recuperó de un esguince de rodilla y si el DT lo ve bien reemplazará en la zaga a Sebastián Boselli. Por otro lado, Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Santiago Lencina pelean por un único lugar en mitad de cancha.

El que se habría ganado un lugar en la alineación titular tras su gran producción ante Godoy Cruz, con dos goles incluidos, es Giuliano Galoppo, quien reemplazaría en la medular al colombiano Kevin Castaño.

Galoppo sería titular en la revancha ante Libertad.

Así las cosas, River podría formar con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Lanzini jugará en Vélez tras ser relegado

Luego de varios días de negociación, River y Vélez llegaron a un acuerdo para traspasar al jugador Manuel Lanzini, quien había sido relegado con Marcelo Gallardo del equipo tras la participación en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

En Liniers fueron previsores y lograron acordar con el Millonario una transferencia para tenerlo disponible en todas las competiciones. La firma de contrato se hará entre miércoles y jueves, con un vínculo que, se estima, se extenderá hasta fines de 2026.

Dadín confesó la charla que mantuvo con Gallardo tras su debut

Bautista Dadín, primer futbolista en aceptar una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares con River, pudo hacer su estreno en Primera División en el duelo ante Godoy Cruz, jugando como titular y anotándose una asistencia para su planilla de estadísticas.

Tras esa presentación, el jugador confesó cuál fue la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo al saber que no solo iba a estrenarse sino además a ser titular. “Cuando Marcelo dio el equipo, me dijo que jugara tranquilo, que tuviera confianza, que disfrutara y que hiciera lo mismo que venía haciendo en los entrenamientos y en Reserva”, señaló.