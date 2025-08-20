Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut y posible XI vs. Libertad

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 20 de agosto.

Por Juan Ignacio Portiglia

River hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut y posible XI vs. Libertad
© Getty ImagesRiver hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut y posible XI vs. Libertad

River se juega una parada decisiva para calificar su año este jueves, en busca de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad después de igualar sin goles la pasada semana en Asunción de Paraguay, por el partido de ida.

Marcelo Gallardo cuidó con ese objetivo a muchos futbolistas que habitualmente son titulares en el duelo que terminó con victoria 4-2 sobre Godoy Cruz, para quedar como único líder de la Zona B del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, y está ultimando de definir los detalles de la alineación con la que saltará una vez más al terreno de juego del Monumental por el certamen continental.

Gallardo empieza a definir formación para la Copa

Hasta este miércoles, Marcelo Gallardo parece mantener dos dudas respecto a la alineación titular que presentará para hacer frente a Libertad este jueves, buscando sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Lucas Martínez Quarta se recuperó de un esguince de rodilla y si el DT lo ve bien reemplazará en la zaga a Sebastián Boselli. Por otro lado, Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Santiago Lencina pelean por un único lugar en mitad de cancha.

El que se habría ganado un lugar en la alineación titular tras su gran producción ante Godoy Cruz, con dos goles incluidos, es Giuliano Galoppo, quien reemplazaría en la medular al colombiano Kevin Castaño.

Galoppo sería titular en la revancha ante Libertad.

Galoppo sería titular en la revancha ante Libertad.

Así las cosas, River podría formar con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Publicidad

Lanzini jugará en Vélez tras ser relegado

Luego de varios días de negociación, River y Vélez llegaron a un acuerdo para traspasar al jugador Manuel Lanzini, quien había sido relegado con Marcelo Gallardo del equipo tras la participación en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

En Liniers fueron previsores y lograron acordar con el Millonario una transferencia para tenerlo disponible en todas las competiciones. La firma de contrato se hará entre miércoles y jueves, con un vínculo que, se estima, se extenderá hasta fines de 2026.

Dadín confesó la charla que mantuvo con Gallardo tras su debut

Bautista Dadín, primer futbolista en aceptar una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares con River, pudo hacer su estreno en Primera División en el duelo ante Godoy Cruz, jugando como titular y anotándose una asistencia para su planilla de estadísticas.

Publicidad

Tras esa presentación, el jugador confesó cuál fue la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo al saber que no solo iba a estrenarse sino además a ser titular. “Cuando Marcelo dio el equipo, me dijo que jugara tranquilo, que tuviera confianza, que disfrutara y que hiciera lo mismo que venía haciendo en los entrenamientos y en Reserva”, señaló.

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ver también

River es Driussi, Galoppo y 9 más

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Manuel Lanzini es refuerzo de Vélez: por qué podrá jugar todos los partidos
Fútbol Argentino

Manuel Lanzini es refuerzo de Vélez: por qué podrá jugar todos los partidos

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado
River Plate

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado

El artilugio que utilizarán River y Vélez para que Manuel Lanzini pueda jugar todas las competiciones
Fútbol Argentino

El artilugio que utilizarán River y Vélez para que Manuel Lanzini pueda jugar todas las competiciones

Tras ser ignorado por la Premier League, Alexis Mac Allister fue premiado por su temporada de campeón con Liverpool
Noticias de la Premier League 2025

Tras ser ignorado por la Premier League, Alexis Mac Allister fue premiado por su temporada de campeón con Liverpool

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo