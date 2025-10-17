Mientras esperan por Enzo Pérez, la razón por la que Marcos Acuña no jugaría en River

Este sábado, a partir de las 20:30, River visitará a Talleres y buscará regresar a la victoria por el Torneo Clausura, algo que no consigue desde el pasado 13 de septiembre frente a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante. Pero para este cotejo, es muy factible que Enzo Pérez no juegue. Y el que está en duda es Marcos Acuña.

Tras ausentarse de los partidos ante Venezuela y Puerto Rico, donde la Selección Argentina ganó sin tener que despeinarse, el Huevo Acuña regresó al Millonario y se entrenó de manera diferenciada, tal como ocurrió durante la gira por Estados Unidos con el elenco que dirige Lionel Scaloni.

Ahora, existe la chance concreta de que el ex Ferro y Racing se pierda el partido en Córdoba, pero todo se definirá una vez que termine la práctica del elenco de Gallardo, la cual se llevará por la tarde y luego emprenderán el viaje hacia el centro del país.

Cabe destacar que el nacido en Zapala (Neuquén) ya se ausentó en cuatro partidos del campeonato doméstico, donde no fue convocado ante Lanús ni Atlético Tucumán, como así tampoco frente a Sarmiento, en este caso por su presencia en la Albiceleste. En tanto, contra San Martín de San Juan fue al banco de suplentes y no ingresó.

Marcos Acuña, jugador de River. (Getty Images)

La posible formación de River vs. Talleres por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura