Pese al triunfo, los hinchas de River apuntaron contra un titular: “Tendrían que haberlo vendido”

River derrotó por 1-0 a Barracas Central bajo el marco de la primera jornada del Torneo Apertura 2026, gracias al gol de Gonzalo Montiel, pero a lo largo de los 90 minutos no fue una buena actuación de los comandados por Marcelo Gallardo.

Si bien el rival de turno no provocó mucho peligro en el arco defendido por Santiago Beltrán, hubo algunos puntos altos, como el caso de Aníbal Moreno, uno de los flamantes refuerzos. Pero también se vieron actuaciones que llamaron la atención.

Facundo Colidio no tuvo una buena tarde, y los hinchas lo hicieron saber por medio de X (ex Twitter), donde lo llenaron de críticas. Incluso, hubo quienes se quejaron porque la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo no lo vendió en este mercado de pases.

El usuario @omarriver_ fue uno de los que pidió por la transferencia del ex Inter de Milán y Tigre, donde en un posteo que se viralizó en la ex red social del pajarito, comentó: “A Colidio tendrían que haberlo vendido, es siempre lo mismo ese muchacho. Muy floja la línea atacante de River”, exclamó Así como el hincha pidió por su salida, hubo otros comentarios que también criticaron la performance del nacido en Rafaela.

Los comentarios de los hinchas de River

Las estadísticas de Facundo Colidio vs. Barracas Central