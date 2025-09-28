Es tendencia:
Por qué no juega Enzo Pérez hoy en River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Después de la eliminación por Copa Libertadores, el mediocampista central no es parte del equipo del Millonario ante el Malevo.

Por Nahuel De Hoz

Enzo Pérez con la camiseta de River.
© GettyEnzo Pérez con la camiseta de River.

Este domingo a la tarde y por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, River recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental por la lucha en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B. Sin embargo, para este encuentro que se disputa en el Estadio Monumental, Enzo Pérez no es parte del equipo titular, lo que generó una enorme sorpresa en el ambiente y entre los hinchas.

Cabe destacar que el Millonario llega a este compromiso por el campeonato doméstico, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América tras perder la serie contra Palmeiras por un global de 5-2 al haber perdido ambos cotejos. En ese contexto adverso, el conjunto de Marcelo Gallardo quiere volver a la victoria en el ámbito local ni más ni menos que contra el puntero.

Lo cierto es que Enzo Pérez no juega por precaución. En el partido de vuelta contra el Verdao, el mediocampista central sufrió un enorme corte en la rodilla, que le impide desempeñarse con absoluta normalidad y el entrenador resolvió que la medida ideal era que descanse para recuperarse de la mejor manera y así poder dejar atrás la herida que lo tiene a maltraer desde el miércoles.

Enzo Pérez, mediocampista de River Plate. (Getty Images)

Cabe destacar que el próximo jueves River enfrenta a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, siendo la máxima prioridad en estos días. Por eso, con vistas a este encuentro contra la Academia, el Muñeco determinó que el volante de 39 años no debía integrar la lista de concentrados para medirse ante el Malevo este domingo por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.

La posible formación de River

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.

