Por qué no juega Enzo Pérez hoy en River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

En el Estadio Más Monumental, River Plate recibe este domingo a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Millonario, que pelea por la cima en la Zona B del campeonato, precisa los tres puntos ante un elenco mendocino que busca salir del fondo.

Los comandados por Marcelo Gallardo llevan 5 compromisos sin recibir goles, pero no lograron pasar del 0-0 en los últimos dos. Para este duelo, el Muñeco utilizará un equipo alternativo por el que estarán ausentes varios referentes, incluyendo su capitán Enzo Pérez.

Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. Godoy Cruz?

El mediocampista de 39 años no está entre los titulares dispuestos por Gallardo. La razón es porque River tiene por delante la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Será el próximo jueves a las 21.30 en el Estadio Más Monumental.

Por la cercanía de este compromiso trascendental, el Muñeco decidió regular las cargas de sus principales figuras. Por ello, Pérez, habitual mediocampista central en el Millonario, ocupará un lugar en el banco de suplentes este domingo ante Godoy Cruz.

Sin embargo, no se descarta que el experimentado volante tenga participación ante los mendocinos con un ingreso desde el banco, sobre todo durante el complemento.

La formación de River ante Godoy Cruz

El Millonario sale a la cancha con: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Bautista Dadín

Publicidad

Publicidad

ver también Sonríe Gallardo: River recuperará dos jugadores fundamentales para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores