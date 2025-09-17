Es tendencia:
Por qué no juega Giuliano Galoppo en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

El mediocampista viene de convertirle a Estudiantes pero no está ni en el banco de suplentes ante el Verdao. El motivo.

Por Joaquín Alis

River Plate juega uno de los partidos más importantes del año recibiendo a Palmeiras. La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores se abre en el Monumental (con transmisión de Disney+) y el equipo de Marcelo Gallardo la afronta con una baja de peso como la de Giuliano Galoppo.

El mediocampista, que con el correr de los partidos se fue haciendo cada vez más importantes en la estructura del equipo del Muñeco, no aparece ni entre los titulares, ni en el banco de suplentes. El motivo no es táctico y tampoco se trata de una cuestión física.

El ex-Banfield se pierde el encuentro ante Palmeiras por suspensión, ya que recibió una tarjeta roja en el último partido copero ante Libertad. Gallardo podrá volver a contar con él en la revancha, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque.

¿Por qué fue expulsado Galoppo?

Galoppo fue expulsado por doble amonestación en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el conjunto paraguayo. La primera tarjeta amarilla se la mostraron en el minuto 20 del primer tiempo, mientras que la otra llegó a los 7′ del complemento.

En la etapa inicial, el mediocampista fue amonestado por una fuerte falta sobre Lucas Sanabria, mientras que la del segundo tiempo fue una infracción a Iván Ramírez. En aquel compromiso, el equipo del Muñeco aguantó con 10 y consiguió la clasificación en los penales.

Alineaciones de River vs. Palmeiras

Joaquín Alis
Joaquín Alis

