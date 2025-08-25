Por qué no juega Gonzalo Montiel hoy en Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025

Este lunes, River visitará a Lanús desde las 21.15, por la sexta fecha de Torneo Clausura. El Millonario intentará sostenerse en soledad en la cima de la zona A, aprovechando el envión anímico que obtuvo al clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, Marcelo Gallardo sorprendió al apostar por una formación con varios retoques.

Así como se destacan las ausencias de Enzo Pérez y Marcos Acuña, quienes directamente no fueron convocados por precaución, en la misma línea se encuentra el caso de Gonzalo Montiel. Con Fabricio Bustos lesionado, Sebastián Boselli será quien ocupe el carril derecho en la defensa del Millonario, con el campeón del mundo observando el encuentro desde el banco de suplentes.

En este caso, la decisión de Gallardo se debe a una cuestión de rotación para nivelar cargas. Montiel venía de ser titular frente a Libertad, en un partido que lo exigió al máximo: debió multiplicarse tras la expulsión de Giuliano Galoppo al inicio del segundo tiempo, que obligó a River a jugar con un hombre menos. Ante ese desgaste, Montiel decidió que descanse y darle lugar a Boselli, quien ingresó en el entretiempo contra Libertad por Paulo Díaz.

Así, la formación de River para enfrentar a Lanús estará conformada por: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo; Juan Cruz Meza, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Una profunda rotación que sigue la misma línea que con Montiel y compañía: administrar esfuerzos tras la serie contra Libertad ante el inminente cruce de octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión, a disputarse el jueves, para el cual el DT pretende llegar con piernas frescas.

