Por qué no juega Marcos Acuña en River vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025

Por una cuestión particular, el lateral izquierdo de la Selección Argentina es una importante ausencia del Millonario ante el Granate.

Por Nahuel De Hoz

Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate que está ausente en el encuentro ante Lanús.
Este lunes por la noche, River visita a Lanús por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, en un partido electrizante y que sirve para empezar a diagramar la tabla de posiciones rumbo a la recta final. Con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo optó por realizar fuertes cambios en el equipo, que generaron una enorme sorpresa para todos.

Luego de haber avanzado de ronda a través de la definición por penales frente a Libertad de Paraguay el pasado jueves, el entrenador consideró necesaria una notable rotación para evitar el riesgo de posibles lesiones musculares con vistas hacia los próximos compromisos. Con eso en mente, hizo modificaciones contundentes en el armado táctico inicial y también en las variantes.

Lo cierto es que Marcos Acuña no está entre los concentrados de River para enfrentar a Lanús. No se trata de una lesión o salida por bajo rendimiento desde lo individual, sino que es por una mera cuestión de administrar minutos de juego y prevenir bajas a largo plazo. Por ese motivo, el cuerpo técnico resolvió darle descanso al lateral izquierdo de notable vocación ofensiva.

Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate durante el encuentro ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Además, hay que tener en cuenta que el próximo jueves el Millonario tiene un compromiso muy importante donde jugará ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina. Allí, el director técnico planea contar con el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, por lo que es clave que esté en óptimas condiciones físicas para dicho cotejo.

Incluso, un dato importante a destacar es que no es el único futbolista que está ausente para visitar al Granate en el Estadio Ciudad de Lanús. Aparte del Huevo, Gallardo tampoco incluyó a Enzo Pérez e Ignacio Fernández en la nómina de convocados para este encuentro, lo que deja en evidencia que mantiene la misma tendencia con los hombres de jerarquía y que acumulan muchos minutos.

La posible formación de River ante Lanús

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja, Bautista Dadín.

