Copa Argentina

Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El Millonario y la Lepra mendocina se verán las caras este viernes desde las 22.10 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por Lautaro Toschi

Maxi Salas
© GettyMaxi Salas

River e Independiente Rivadavia de Mendoza van por un lugar en la final de la Copa Argentina. Este viernes, a partir de las 22.10 horas, el Millonario y le Lepra mendocina se verán las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la semifinal del torneo más federal del país. En el duelo decisivo espera Argentinos Juniors, que viene de superar a Belgrano en la otra semifinal.

River llega a este partido luego de superar a Talleres por el Torneo Clausura, en dicho encuentro cortó una racha de cuatro caídas al hilo en el torneo local. Por su parte, Independiente Rivadavia cayó 2 a 1 en condición de local frente a Banfield en su última presentación.

¿Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Independiente Rivadavia?

Si River le gana a Independiente Rivadavia: el Millonario se clasificará automáticamente a la final de la Copa Argentina, la cual jugaría contra Argentinos Juniors.

Si River empata con Independiente Rivadavia: los de Marcelo Gallardo y Alfredo Berti definirán por penales quién se clasifica a la final de la Copa Argentina, cabe destacar que no habrá tiempo extra en esta instancia.

Si River pierde contra Independiente Rivadavia: los de Núñez se quedarán afuera del certamen más federal del país.

Las probables formaciones de River e Independiente Rivadavia

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Nacho Fernández; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Lautaro Toschi

toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

