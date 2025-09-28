Es tendencia:
Quién es el árbitro en River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025

Pablo Echavarría es el encargado de impartir justicia en el Monumental, por la décima fecha.

Por Bruno Carbajo

Pablo Echavarría, árbitro en River vs. Riestra.
© GettyPablo Echavarría, árbitro en River vs. Riestra.

River busca dejar atrás la dura eliminación sufrida en la Copa Libertadores frente a Palmeiras y pasar rápido de página en el plano local. Por eso, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Riestra, este domingo desde las 18 en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura. El duelo se torna clave: el Millonario necesita una victoria para superar al Malevo, actual líder de la Zona B, y adueñarse de la punta.

En ese sentido, el designado para impartir justicia en Núñez es Pablo Echavarría. El árbitro, oriundo de Punta Alta y de 43 años, debutó en la Primera División en 2017 y desde 2022 es internacional FIFA. En el VAR se encuentra Lucas Novelli, mientras que Jorge Broggi hace las veces de AVAR.

Cómo le fue a River y Riestra con Echavarría

El historial del juez con el Millonario marca 15 partidos dirigidos, con un saldo favorable: 9 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas. En esos encuentros amonestó a 35 jugadores del Millonario, sin mostrarles tarjetas rojas. La última vez que lo arbitró fue en febrero de este año, en el empate 0-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza.

A Riestra, por su parte, lo dirigió en 5 oportunidades, con un balance de 3 triunfos y 2 empates. Su antecedente más reciente fue en agosto, en el triunfo 3-0 del Malevo frente a San Martín de San Juan.

La terna arbitral completa de River vs. Riestra

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Jorge Broggi
River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

