Quién es el árbitro en River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025

River busca dejar atrás la dura eliminación sufrida en la Copa Libertadores frente a Palmeiras y pasar rápido de página en el plano local. Por eso, el equipo de Marcelo Gallardo recibe a Riestra, este domingo desde las 18 en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura. El duelo se torna clave: el Millonario necesita una victoria para superar al Malevo, actual líder de la Zona B, y adueñarse de la punta.

En ese sentido, el designado para impartir justicia en Núñez es Pablo Echavarría. El árbitro, oriundo de Punta Alta y de 43 años, debutó en la Primera División en 2017 y desde 2022 es internacional FIFA. En el VAR se encuentra Lucas Novelli, mientras que Jorge Broggi hace las veces de AVAR.

Cómo le fue a River y Riestra con Echavarría

El historial del juez con el Millonario marca 15 partidos dirigidos, con un saldo favorable: 9 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas. En esos encuentros amonestó a 35 jugadores del Millonario, sin mostrarles tarjetas rojas. La última vez que lo arbitró fue en febrero de este año, en el empate 0-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza.

A Riestra, por su parte, lo dirigió en 5 oportunidades, con un balance de 3 triunfos y 2 empates. Su antecedente más reciente fue en agosto, en el triunfo 3-0 del Malevo frente a San Martín de San Juan.

La terna arbitral completa de River vs. Riestra

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

